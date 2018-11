Article publié le 22/11/2018 à 02:11 | Lu 59 fois Réversion : lancement d'un nouveau service d'accompagnement La pension de réversion est un sujet complexe sur le plan humain, financier et administratif. Dans ce contexte, le Cabinet Sauvant Consultants vient de dévoiler un nouveau service d’assistance et d’accompagnement qui vise à venir en aide aux retraités. Explications.

Ce service propose, bien en amont, de prévoir et d’organiser le maintien d'un revenu constant au conjoint en créant un relais financier pour palier le retard pris dans la liquidation des pensions de réversion tout en constituant un capital transmissible à ses proches.



Cela permet de gérer en toute sérénité, ce type de dossier très sensible -et souvent douloureux- avec un expert connu du conjoint. Cela permet aussi de transmettre à son entourage des informations précieuses sur ses activités professionnelles et de rectifier au besoin les anomalies.



Dans la pratique, au jour du décès, ce service vise à faciliter la gestion et le paiement des droits. Il permet aussi de conforter la protection sociale du conjoint survivant et ses droits à la mutuelle.



Ce cabinet estime les futures réversions et les éventuels partages en présence d’ex-conjoints. Il met en place -en partenariat avec un établissement bancaire- un véritable relais financier en relation avec les estimations du Cabinet. Il gère les demandes des pensions françaises, de l’intervention auprès de toutes les Caisses et Organismes (correction et validation de l’intégralité des droits à servir à compter du jour du décès) jusqu’au paiement effectif des pensions.



Le cabinet aide aussi au déblocage du compte bancaire du défunt dans la limite légale autorisée. Il supervise les droits maladie associés à la Carte vitale dans le cadre des dispositions de la Protection Universelle Maladie (PUMA), il vérifie l’impact des cotisations en découlant et aide au choix d’une mutuelle maladie.



Le « Relais Financier » permet dans les jours suivant le décès de payer au conjoint l’estimation des pensions de réversion sans attendre la finalisation du ou des dossiers par les caisses de retraite et sans avoir à liquider dans l’urgence et parfois dans des conditions défavorables une épargne pour faire face aux dépenses du quotidien.



Bon à savoir : Les honoraires relatifs aux opérations de liquidation des pensions sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu imposable (RES n°2012/13 du 6 mars 2012).











