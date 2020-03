Article publié le 24/03/2020 à 04:50 | Lu 153 fois Retraités à l'étranger : deux mois supplémentaires pour envoyer leur certificat de vie De nombreux retraités vivent à l’étranger. Compte-tenu de la situation actuelle, ils vont bénéficier d’un délai de deux mois pour renvoyer leur certificat de vie, le document qui leur permet de continuer à toucher leur pension.





Pour accéder aux informations personnalisées sur leur retraite ou leurs paiements, nos assurés peuvent toujours consulter leur espace personnel sur Malgré l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement et très probablement pour les semaines à venir, « le traitement des dossiers se poursuit et le paiement des retraites est bien entendu assuré » rappelle la Cnav dans un récent communiqué.Elle revient plus particulièrement sur le cas des retraités français vivant à l’étranger, un chiffre estimé à 600.000 personnes.En effet, ces assurés résidant hors de France et ayant reçu une demande de certificat de vie en décembre, janvier, février ou mars derniers, risquent de rencontrer des difficultés pour obtenir ou renvoyer leur document.« Ils bénéficieront donc d’un délai de deux mois supplémentaires pour transmettre leur certificat de vie, et n’auront pas besoin de contacter leur caisse régionale ou l’Assurance retraite pour recevoir leurs paiements. L’Assurance retraite leur versera leurs retraites, sans démarche spécifique ni justificatif » précise le communiqué.Pour accéder aux informations personnalisées sur leur retraite ou leurs paiements, nos assurés peuvent toujours consulter leur espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr











