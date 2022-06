Article publié le 22/06/2022 à 05:42 | Lu 57 fois

Résidences Arpavie : organisation d'un festival culturel pour ses résidents

On le sait, les seniors vivant en résidences restent souvent éloigner de la culture. Pour remédier à cette situation, Arpavie a créé un festival culturel entièrement dédié et adapté pour ses résidents qui se tient actuellement et jusqu’au 26 juin 2022. Plus concrètement, les résidents participent à des expositions, des concerts, des spectacles, des visites guidées, etc.