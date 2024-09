Résidence Autonomie du Canal (57) : nouvelle adresse pour le groupement iUngo Située sur le même site que l’EHPAD Vacquinière, rue Charles de Gaulle à Montigny-lès-Metz (57), la Résidence Autonomie du Canal du groupement iUngo sera inaugurée le 26 septembre 2024 avec ses 72 logements permettant d’accueillir de nouveaux résidents qui ont le choix entre studios et appartements 2 pièces. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/09/2024

« Des travaux de gros œuvre, d’aménagement et de décoration ont débuté en 2018 pour se terminer en 2023 et ainsi faciliter l’emménagement des futurs locataires dans les meilleures conditions » assure le groupement dans son communiqué.



Cette toute nouvelle résidence installée près de Metz permettra d’accueillir les nouveaux locataires au sein de ses 72 logements disponibles entre studios et deux pièces.



Plus concrètement, cette structure est composée d’une multitude d’espaces de vie au rez-de-chaussée rénovés et repensés pour le bien-être des résidents : buanderie, cuisine collective, salon, salle d’activités, cafétéria, terrasses extérieures.



Pour rappel, cet établissement est situé dans le centre-ville de Montigny-lès-Metz (une condition indispensable pour ce type de résidence), il se situe donc à proximité des commerces et du jardin botanique.



Pour rappel, les résidences autonomies regroupent des logements à destination des retraités valides de 60 ans et plus. Dans cette configuration, le senior locataire s’approprie les lieux en toute autonomie puisqu’il peut apporter ses meubles et sa propre décoration.



Il peut profiter de diverses prestations facultatives : restauration, lieux de vie collective, mais également de l’ensemble des animations proposées gratuitement par l’EHPAD.



iUNGO est un groupement de Coopération Sanitaire créé le 24 juillet 2019. Ce GCS est le fruit d’une collaboration entre plusieurs EHPAD et le groupe UNEOS.







La rédaction vous conseille < > Cocoon'Ages : des résidences intergénérartionnelles qui rencontrent un grand succès Comment anticiper et réussir son déménagement à la retraite ?