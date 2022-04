Article publié le 28/04/2022 à 07:30 | Lu 287 fois Rennes : 4ème édition du Forum des Seniors Bretagne les 29 et 30 avril 2022





Durant deux jours, cette 4ème édition du Forum Seniors Bretagne va répondre à toutes les questions que les seniors se posent en matière de préparation de leur retraite, d’aménagement sécurisé de leur domicile, de santé et prévoyance, d’activités ludiques à développer après toute une vie professionnelle, d’engagement solidaire, de transmission de patrimoine… Au Parc des expositions de Rennes Aéroport.

Loi Grand Age et Autonomie, report du départ de l’âge de la retraite, scandales dans les Ehpad, convergences des soins et des services à domicile, bien vieillir chez soi, maintien du niveau de vie, engagement social et solidaire…, Nombreux sont les sujets d’actualité qui concernent les seniors, soit plus de 27 millions de Français selon l’Insee.



Cette 4ème édition rassemblera ainsi 90 exposants venus d’horizons divers qui participeront également au moins à l’une des 55 conférences et animations qui se dérouleront sur ces deux jours et qui devrait rassembler près de 9.000 visiteurs !



Deux jours pour s’informer, trouver des idées et se faire plaisir à travers sept villages thématiques.



Le parcours prévention santé : pour rester en pleine forme

Animé par des professionnels de santé et conçu avec le Centre de Prévention Agirc-Arrco, il propose : un Espace Dépistages où sont réalisés des tests gratuits, un Espace Conseil Santé avec des ateliers santé toutes les 30 minutes sur des sujets pointus (tels que : le diabète, les déficiences visuelles, les addictions, les maladies chroniques...), des Conférences sur des grands sujets santé, des séances d’exercices physiques et d’initiations sportives sur l’Espace Animations. Plusieurs mutuelles de référence vous aident à trouver la complémentaire santé qui vous conviendra.



Espace conseil retraite et espace emploi

Quand partir ? Quelles démarches entreprendre ? Quelle sera ma pension ? Puis-je reprendre une activité une fois à la retraite ? Les conseillers de l’AGIRC-ARRCO (stand F41) et ceux de la CNRACL-RAFP et de l’IRCANTEC (stand F26) seront présents pour répondre à toutes vos questions.



Nouveauté 2022 : un Espace Emploi, en partenariat avec Teepy Job vous accueillera pour vous proposer des sessions de recrutement avec des entreprises à la recherche de profil comme le vôtre et des ateliers (création de CV, simulation d’entretien d’embauche…) pour vous aider à rebondir professionnellement (stand E21).



Consultations juridiques gratuites

Des avocats du Barreau de Rennes se succèdent au cours des deux journées du Forum. Ils vous reçoivent individuellement sans rendez-vous (stand A22) et animent des conférences sur les mesures pour protéger ses proches et les droits des consommateurs.



Des notaires de la Chambre de l’Ille-et-Vilaine (stand C23) vous conseillent gratuitement et répondent à vos questions tout au long du Forum. Ne manquez pas leurs conférences sur la transmission de patrimoine.



Apportez vos objets de valeur (ou des photos de ceux-ci) aux commissaires-priseurs de la Maison Rossini : ils les estimeront gratuitement (stand B15).



Maison du bien-vivre : rester chez soi en toute sécurité

Le Forum a reconstitué les 4 pièces de vie principales d’un logement et créé un Parcours Sécurité : des panneaux et des ergothérapeutes vous expliquent pièce par pièce comment faire pour éviter les chutes par des moyens simples et peu coûteux. Ils vous donnent aussi des trucs & astuces pour vivre confortablement chez soi et des idées pour faire des économies d’énergie et préserver la planète.



Vous découvrirez également une cuisine «qui monte et qui descend» pour s’adapter à votre taille ! En partenariat avec Soliha (stand E8) et Ergo Logis (stand D11).



Silver Lab des start-ups

Venez les découvrir en avant-première et donnez votre avis ! Plusieurs startups ont été sélectionnées par le Forum et ses partenaires parce que leurs projets sont porteurs de sens et vont rendre service aux 50+. Elles sont invitées à tester leurs projets auprès des visiteurs du Forum (stand E14/F25).



Les ateliers du forum pour entretenir et découvrir vos talents

Des dizaines d’ateliers animés par des professionnels et ouverts à tous, vous attendent. Découvrez l’atelier d’écriture, révisez votre anglais, initiez-vous à la pêche…









