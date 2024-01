Réemploi : Envie Autonomie ouvre une agence à Paris dans le 20ème arrondissement Pionnier du réemploi du matériel médical depuis 2015, le réseau Envie Autonomie* ouvre une adresse à Paris dans le 20ème arrondissement. En 2024, l’association prévoit de collecter plus de 3.200 équipements (fauteuils roulants, lits médicalisés, etc.) et d’en distribuer, après avoir été reconditionnés, près de 1100.











Une équipe de trois personnes a investi les lieux pour démarrer l’activité : une conseillère technique pour accueillir, conseiller, aider dans le choix du matériel, un chargé des ventes en magasin, et un technicien de maintenance.



Rappelons qu’Envie Autonomie développe depuis 2015, une activité unique de reconditionnement de matériel médical. Défenseur de la création d’une véritable filière d’économie circulaire des aides techniques à l’autonomie (fauteuils roulants, lits médicalisés, matériel d’aide à l’hygiène, etc.), cette association :

collecte le matériel inutilisé auprès d’EPHAD, hôpitaux, particuliers, etc.,

après une étape de tri, reconditionne le matériel, en suivant des procédures qui préservent la conformité et la sécurité des appareils. Les équipements ne pouvant être reconditionnés sont envoyés en filière de recyclage

loue ou vend à prix solidaires les aides techniques reconditionnées avec une garantie de 2 ans,

et propose des services de réparation, maintenance, vente de pièces détachées.



L’offre s’adresse aux établissements médico-sociaux ou de santé, mais surtout aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie qui, pour des raisons économiques ou administratives ne parviennent pas à s’équiper auprès des fournisseurs traditionnels.



Dans un contexte de transition démographique (vieillissement global de la population) et écologique (nécessité de préserver les ressources), cette association souhaite apporter une réponse innovante à des enjeux sociétaux. En parallèle de ce magasin parisien, une troisième agence verra le jour dans le département du 95.





Envie Automonie

10 bis rue Julien Lacroix,

75020 Paris

Tel : 01.72.36.67.33 – email :

