Radio Senior : la radio qui s'adresse aux plus de 60 ans

Ce n’est pas la première fois qu’une radio est dédiée aux seniors… On se souvient de MAxlaradio.fr de Max Lafontaine lancée il y a onze avec un succès, disons, mitigé.Aujourd’hui, c’est au tour de Radio Senior d’apparaitre dans le paysage radiophonique des plus de 60 ans. Ce nouveau média senior a été créée par l'avocat Yves Tolédano, chroniqueur sur C8 dans « William à midi » et fondateur de Radio Divorce.Cette radio propose 24/24 de la musique, des infos, des débats, des émissions en live, des chroniques santé, droit, cuisine, jardin, sorties, etc. Elle est diffusée sur www.seniorradio.fr, les smartphones Android et Iphone via son application gratuite, les box free et orange (canal des radios), sur des radios FM diffusant une partie des programmes et des établissements partenaires.