Article publié le 16/10/2020 à 01:00 | Lu 62 fois Como Audio Musica : petite musique transalpine





Œuvre de Tom DeVesto (fondateur de plusieurs marques à succès), les postes de radio Como Audio ont de quoi séduire par leur style rétro, leur polyvalence et simplicité d’utilisation. Il propose notamment la mini-chaîne connectée Como Audio Musica, à la fois lecteur CD, Wi-Fi, Bluetooth, UPnP, nomade et multiroom audio.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Deux tweeters à dôme souple de 19 mm et 2 grilles longues portées de 7.6 cm, avec woofers à bobines acoustiques de 4 couches et grand aimant, offrent une présence sonore large pour un appareil monobloc de cette taille avec un rendu sonore équilibré sur tous les registres : des graves, des médiums et des aigus pour un rendu des plus harmonieux.



Côté musique, cette Musica est dotée d’un lecteur CD et vous permet d’accéder à toutes vos sources musicales telles que les radios FM, radios Internet, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Napster et Amazon Music.



Ce lecteur tout-en-un couvre également la bande numérique au standard DAB / DAB + et se transforme aussi en enceinte sans-fil via le Bluetooth aptX. Elle dispose du AAC pour une meilleure qualité sonore et du NFC pour se coupler à d’autres appareils.



Plusieurs coloris sont proposés pour répondre à toutes les envies : en bois, Noyer ou Hickory (Noyer Clair) pour les rétros, et laqué de piano noir ou blanc pour les modernes.



Como Audio Musica, 699 à 749 euros selon les coloris



Source



Compacte (40 cm de largeur X 16,5 cm de profondeur), cette Como Audio Musica reprend toutes les fonctions d’une chaîne Hi-Fi sans aucun câble audio grâce à ses deux haut-parleurs intégrés de part et d’autre de son caisson en bois.Deux tweeters à dôme souple de 19 mm et 2 grilles longues portées de 7.6 cm, avec woofers à bobines acoustiques de 4 couches et grand aimant, offrent une présence sonore large pour un appareil monobloc de cette taille avec un rendu sonore équilibré sur tous les registres : des graves, des médiums et des aigus pour un rendu des plus harmonieux.Côté musique, cette Musica est dotée d’un lecteur CD et vous permet d’accéder à toutes vos sources musicales telles que les radios FM, radios Internet, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Napster et Amazon Music.Ce lecteur tout-en-un couvre également la bande numérique au standard DAB / DAB + et se transforme aussi en enceinte sans-fil via le Bluetooth aptX. Elle dispose du AAC pour une meilleure qualité sonore et du NFC pour se coupler à d’autres appareils.Plusieurs coloris sont proposés pour répondre à toutes les envies : en bois, Noyer ou Hickory (Noyer Clair) pour les rétros, et laqué de piano noir ou blanc pour les modernes.Como Audio Musica, 699 à 749 euros selon les coloris







Dans la même rubrique < > Withings ScanWatch : une montre connectée anti Covid-19 Amazfit Band 5 : quinze jours d'autonomie pour ce bracelet connecté Garmin Venu Sq : sur les terres d'Apple et de Fitbit