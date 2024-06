Quid de l'accès aux soins médicaux pendant les JO de Paris 2024 ? Au cours des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l'accès aux centres de soins sera probablement perturbé, en raison des dispositifs de sécurité et de la forte présence de touristes inhérente à cet évènement planétaire. Pour assurer une prise en charge adéquate, l'Assurance maladie - conjointement avec le ministère de la Santé, insiste sur les consignes à suivre.

Anticiper ses rendez-vous médicaux



Durant les Jeux Olympiques de Paris, du 12 juillet au 11 août 2024, ainsi que durant les Jeux Paralympiques, du 28 août au 8 septembre, des mesures de sécurité seront instaurées dans les villes hôtes. Il est donc fortement conseillé, pour les patients ayant des rendez-vous médicaux durant ces périodes, de prévoir à l'avance leurs itinéraires . Des informations sont accessibles sur les plateformes suivantes :



au niveau national : www.anticiperlesjeux.gouv.fr ;

: www.anticiperlesjeux.gouv.fr ; en Île-de-France : www.idf.ars.sante.fr.

Dans la capitale et en Seine-Saint-Denis , il faudra s'informer sur l'accès aux zones soumises à des restrictions (zones rouges et grises) et, le cas échéant, obtenir un Pass Jeux numérique (QR code). La demande pour ce laissez-passer peut être effectuée depuisle 13 mai 2024 sur



localiser le périmètre de votre rendez-vous ;

déterminer si le Pass Jeux est requis pour votre déplacement ;

consulter les motifs de dérogation et les conditions de circulation ;

préparer votre requête avec les documents nécessaires ;

soumettre votre demande de Pass Jeux.



Informations disponibles sur l'accès aux soins



Le ministère de la Santé assure que les règles de prise en charge des touristes internationaux nécessitant des soins en France demeureront inchangées pendant les Jeux . Une stratégie de communication sera mise en œuvre durant l'été pour sensibiliser tant les patients locaux qu'internationaux aux procédures d'accès aux soins, en collaboration avec les agences régionales de santé (ARS). Des ressources sont déjà disponibles :

une carte des établissements de soins et des services d'accès aux soins (SAS) ;

des établissements de soins et des services d'accès aux soins (SAS) ; un répertoire des cabinets médicaux et paramédicaux adaptés aux personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers.



En complément



Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) propose une page web, disponible en sept langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, polonais), destinée aux touristes internationaux. Elle contient des renseignements sur la couverture des soins lors de courts séjours, des détails sur le système de santé français, les coûts, les moyens de transport et l'accès aux médicaments.



Une autre page spéciale consacrée à l'événement Jeux Olympiques de Paris 2024 sera publiée en 10 langues d'ici la fin du mois.





