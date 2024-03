Quel circuit au Canada choisir pour les seniors ? Vous recherchez une idée de vacances originale à offrir en cadeau à vos parents seniors ? Voici comment choisir un circuit Canada. Un circuit au Canada correspond à une idée d’évasion à l’autre bout du monde. Il invite les voyageurs à découvrir une destination si lointaine et en même temps, un peuple si proche. Lorsqu'on est un retraité, on ne peut se prétendre baroudeur sans une escapade au pays des Acadiens. Êtes-vous prêt pour une échappée belle dans un territoire immense entre l'océan Atlantique à l'est et le Pacifique à l'ouest ? Il y a tant d'attractions touristiques à visiter. Dans cet article, nous nous contentons de quelques conseils afin de rendre votre périple au Canada inoubliable.







Le Canada : explorer un pays gigantesque



Ce qui frappe spontanément, ce sont les distances énormes d'un bout à l’autre du pays. Préparez-vous à explorer des espaces qui bousculent votre rapport habituel aux distances. Et l’avion est souvent préféré au train comme moyen de transport entre deux métropoles.



Un seul circuit Canada ne peut convenir aux dimensions d'un pays aussi gigantesque. Dans une superficie de 8,9 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois plus grand que la France, le pays à la feuille d'érable est établi sur 6 fuseaux horaires.

​À quelle saison est-il préférable de visiter le Canada ? La réputation d'hiver rigoureux n'est pas usurpée. Le niveau d'enneigement est rédhibitoire pour tout voyageur durant la saison froide à l'exception des skieurs.



Pour un senior, la meilleure période pour visiter le Canada s'étale de juin à octobre. La météo est très agréable et les journées sont particulièrement longues. Ce n'est par hasard si cette période coïncide avec le pic de la saison touristique.



Vous pouvez organiser vos sorties à la carte selon vos affinités. Fans des grands espaces, amoureux de la nature ou amateurs de grandes mégapoles calqués sur le modèle américain, tous les goûts se retrouvent dans les excursions au Canada.

​Le Québec, une France bis au nord de l'Amérique Il serait inconcevable pour un touriste français d'effectuer un séjour au Canada sans faire une incursion au Québec.



L'affinité linguistique et le lien historique expliquent sans doute l'attachement particulier à cette province francophone. Allez à la découverte de la ville de Québec, dont l'héritage culturel français est omniprésent et des Québécois à l'accueil si chaleureux.



Cette visite a l'avantage de pouvoir se combiner avec une randonnée en pleine nature en Gaspésie. Un panorama à couper le souffle vous attend : falaises abruptes et forêts d'érables à perte de vue.

Explorez le pays d'est en ouest, une escapade aux accents américains

En empruntant les routes de l'est, l'influence culturelle américaine est palpable. Avec d’impressionnants gratte-ciels, les villes Toronto, Montréal ou Ottawa rappellent l'exubérance des grandes métropoles US.



L'un des atouts marquants du séjour au Canada réside dans la faculté unique de passer sans transition d'une ambiance urbaine au calme des grands espaces verts. Vous pouvez ainsi gravir la tour CN de Toronto, l’un des édifices les plus élevés au monde qui culmine à 550 m de hauteur.



Et enchaîner le lendemain en visitant l'un des spectacles naturels les plus fascinants à regarder : les chutes du Niagara. Situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, ce phénomène est dompté par ses barrages hydroélectriques afin de produire de l'énergie électrique.



Si vous êtes fans de tourisme vert, la visite des parcs animaliers s'impose. Ils hébergent une faune riche et variée. Profitez de vos vacances en Amérique du nord pour ressentir le grand frisson de vous retrouver nez à nez des bêtes aussi impressionnantes que le grizzly, le caribou ou l'élan.



Par ailleurs, avez-vous déjà observé des baleines dans leur milieu naturel ? Connaissez-vous le phénomène d'aurore boréale ? Pour tout amoureux de la nature, un circuit au Canada est décidément une expérience fascinante.

