Que veut dire mon nom de famille : comprendre la signification de votre patronyme ! L'équipe de Généatique (site spécialisé en généalogie) vient de dévoiler un nouvel ouvrage édité aux éditions Archives et Culture intitulé Que veut dire mon nom de famille (64 pages, 10 euros), qui vous propose de découvrir l’histoire cachée derrière votre patronyme. Passionnant !



On le sait, notre nom de famille est un marqueur à la fois individuel et familial. En généalogie, il est le fil d’Ariane qui permet de suivre les générations à travers les archives et de remonter le temps.



À titre personnel, on peut aimer son propre nom ou le détester, on peut vouloir le changer (c’est plus facile de nos jours) ou désirer comprendre son histoire.



Nous savons tous aujourd’hui que les noms ne sont pas d’abstraites sonorités choisies pour leur musicalité, mais d’anciens surnoms qu’il faut décrypter dans leur langue d’origine.



Intergénérationnel par essence… Vos enfants ou petits-enfants vous ont peut-être déjà demandé d'où venait le leur ? Et si vous profitiez des vacances d'été qui approchent à grand pas pour commencer à leur donner les bases et les intéresser à votre passion, la généalogie ?



Comment identifier le berceau géographique de la famille ? Comment se détacher des légendes familiales pour en démontrer l’absurdité ou, pour les confirmer ? Comment supporter ou changer un nom difficile ? Ou comment se réconcilier avec ce nom dont nous avons hérité ?



On estime à plus de 1,5 million en France le nombre de noms de famille et quantité d’autres existent à travers le monde. Sur leur étymologie, leur signification, leurs dérivés, aucun dictionnaire n’est exhaustif, aucune base de données n’est complète.



Avec cet ouvrage de Marie-Odile Mergnac*, plongez dans un voyage fascinant à travers les siècles, décryptant les origines et les significations des noms de famille français. Captivant, il révèle les secrets linguistiques et historiques qui ont façonné les noms que nous portons aujourd'hui.



Chaque page de ce petit livre vous rapproche un peu plus de vos racines, en dévoilant des anecdotes étonnantes et des contextes historiques riches qui donnent vie à votre héritage.



Plus concrètement, ce guide exhaustif va vous offrir les clés pour comprendre l'évolution de votre patronyme à travers les âges .



Préparez-vous à être émerveillé par les découvertes que vous ferez sur votre propre histoire familiale et celle de vos ancêtres. "Que veut dire mon nom de famille ?" n'est pas seulement un livre, c'est une aventure généalogique qui vous reconnectera avec vos racines profondes et vous fera voir votre nom sous un nouveau jour.



Il n'est pas un dictionnaire (l'exhaustivité est impossible), mais il vous apprendra à trouver la signification du vôtre, son histoire et sa localisation en France ou dans le monde.



*Marie-Odile Mergnac, publie sur la généalogie, l’histoire du quotidien et les noms de famille (Archives & Culture, Autrement, Éditions du Chêne...), notamment le manuel de généalogie le plus vendu en France. Elle intervient sur ces thèmes dans les médias, sur France 3 IDF, France Inter, RTL, France Bleu, Notre Temps...

