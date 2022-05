Article publié le 06/05/2022 à 04:53 | Lu 83 fois Quand le viager oeuvre au service du bien-vieillir





Le groupe Alogia spécialisé dans l’accompagnement des professionnels en matière de prévention en faveur des seniors et Virage-Viager créateur du viager mutualisé, une solution qui permet de solvabiliser le patrimoine des seniors propriétaires via des investisseurs institutionnels s’engagent dans un partenariat au service du bien vieillir à domicile. Explications.

En France, près des trois-quarts des retraités sont propriétaires de leur bien immobilier. Et s’ils expriment massivement leur souhait de vieillir chez eux (85%), ils n’ont, en grande majorité, pas les moyens d’y parvenir.



En effet, depuis quelques années, les seniors doivent faire face à une précarité grandissante et préoccupante ;ils sont directement touchés par la baisse continue des pensions de retraite et la hausse générale du coût de la vie.



Un phénomène qui risque par ailleurs de s’accentuer : de fait, les 75-85 ans représentent aujourd’hui 6.4 millions de personnes, mais dans les dix prochaines années ce chiffre augmentera de 47% !



Dans ce contexte, le viager mutualisé associé au diagnostic ergothérapie et économie d’énergie d’Alogia vise à proposer double solution pour aider les seniors à vivre plus longtemps chez eux.



Rappelons que dans le concept de viager mutualisé, l’acheteur individuel est remplacé par un acheteur institutionnel (banque, assurance…), qui n’a pas vocation à habiter dans le bien immobilier vendu mais qui dispose de la trésorerie nécessaire pour verser un capital immédiat et important au vendeur. Cette solution permet donc d’aider les seniors à vieillir chez eux tout en améliorant leur niveau de vie.



« Notre vocation est de donner les moyens aux seniors de rester le plus longtemps possible chez eux et d ’assurer leur mieux-vivre à domicile dans des conditions optimales » précise Éric Guillaume, Président de Virage-Viager.



Depuis quelques jours, ce produit intègre au sein de sa nouvelle offre de viager, une composante santé avec un accompagnement personnalisé des seniors grâce à ce partenariat avec Alogia.



Pour cela, un diagnostic ergothérapie et économies d’énergie à domicile est réalisé par des professionnels de santé diplômés d’État et inclus un bilan personnalisé, un état des lieux du logement, des préconisations pouvant porter sur l’adaptation du domicile et des aides techniques, technologiques ou humaines, ainsi qu’un volet énergétique.



A noter que ces partenaires sont par ailleurs tous deux membres de Silver Alliance.









