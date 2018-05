Article publié le 25/05/2018 à 01:00 | Lu 53 fois Quand l'opticien se rend sur le lieu de vie des anciens... Voici un tout nouveau service qui devrait rencontrer un beau succès tant il répond à une véritable demande… En effet, les Opticiens Mobiles viennent de lancer le Lab Lomea, un nouveau concept qui vise à l’amélioration et la sécurisation des services optiques sur le lieu de vie des personnes fragiles (grand âge ou handicap).

Avec le vieillissement de la population de plus en plus de services médicaux ou para-médicaux se développent. On connaissait déjà les dentistes qui se déplacent en maison de retraite, aujourd’hui, c’est au tour de l’opticien de se rendre sur le lieu de vie des anciens.



S’appuyant sur son réseau d’une centaine d’opticiens mobiles (indépendants ou salariés), cette entreprise peut intervenir sur les lieux de vie des personnes fragiles (grand-âge, en perte d’autonomie, en situation de handicap, etc. à domicile, en Ehpad, en soins de suite et de réadaptation, en résidences services, etc.



Pour le moment, les Opticiens Mobiles sont la seule entreprise d’optique à avoir obtenu, à ce jour, la norme NF Services aux personnes à domicile délivrée par l’Afnor. Son programme « Bien Voir Pour Mieux Vivre » lancé en mars 2017 a déjà été déployé dans plus d’un millier d’établissements et de structures.



Il a été spécialement développé en collaboration avec des spécialistes afin d’offrir une prise en charge efficace et sécurisée de la santé visuelle des ainés fragiles et dépendants dans les établissements médico-sociaux et à domicile.



L’entreprise rappelle que le décret du 12 octobre 2016 doit aussi évoluer afin de permettre à l’opticien d’effectuer l’examen de vue en dehors du magasin. Les technologies actuelles le permettent, l’hygiène et la confidentialité sont assurés dans les établissements médico-sociaux et de santé. Enfin à domicile, la confidentialité est évidente et l’hygiène est garantie par des protocoles de nettoyage des surfaces et des instruments comme c’est le cas en magasin.