Pycnogénol : l'écorce de pin pour lutter contre l'arthrose

Le Pycnogenol est un ingrédient santé extrait de l’écorce de pin maritime des Landes que l’on trouve dans le commerce sous forme de complément alimentaire. Une nouvelle étude, publiée dans la revue MDPI Journal of Nutrients, est la première du genre à mesurer la diffusion des polyphénols contenus dans ce extrait d’écorce dans le liquide synovial articulaire.

Avant d’aller plus loin, précisons que le Pycnogenol est un extrait d’écorce de pin maritime des Landes. Cela fait déjà quelques années que ce produit est commercialisé sous forme de compléments alimentaires.



L’arthrose est une maladie articulaire chronique dégénérative qui peut réduire considérablement la mobilité articulaire et provoquer inflammation, raideur et inconfort. Dans les cas graves, cette pathologie peut nécessiter des opérations chirurgicales invasives telles qu’une arthroplastie du genou, une procédure impliquant une prothèse complète.



Cet anti-oxydant présenterait donc des capacités de réduction de l’inflammation chez les patients présentant des symptômes d’arthrose ont été démontrées au cours de plusieurs décennies de recherche. Des études semblent démontrer qu’il aurait de nombreux bienfaits mesurables pour la santé.



Il est prouvé que les antioxydants issus des polyphénols protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres associés à des pathologies dégénératives telles que l’arthrose.



« Cette découverte rationalise les résultats de précédentes études cliniques d’efficacité montrant une

inflammation réduite et un confort amélioré chez les patients prenant Pycnogenol en complément, »

a déclaré le Dr Fred Pescatore, médecin renommé spécialisé dans la médecine naturelle.



« Les polyphénols sont de puissants antioxydants qui ont été associés à de nombreux bienfaits pour la santé humaine. C’est une bonne nouvelle pour les patients souffrant d’arthrose. D’autant plus que tous les patients participant à cette étude se préparaient à subir une arthroplastie du genou, » ajoute le Dr Pescatore.



L’étude randomisée a examiné 33 patients chez qui une grave arthrose avait été diagnostiquée et qui s’apprêtaient à subir une arthroplastie du genou. Les participants devaient ingérer 200 mg de Pycnogenol chaque jour pendant les trois semaines précédant les opérations programmées.



Une autre étude montre que les polyphénols contenus dans l’extrait de pin maritime français sont directement absorbés dans les articulations, soutenant les nombreuses recherches effectuées sur ce produit dans le cadre du soulagement des symptômes de l’arthrose.



Une étude de 2008 démontrait aussi que ce composant permettait d’atténuer l’inflammation des

articulations en réduisant les médiateurs inflammatoires COX-2 et 5-LOX, soulageant efficacement

les douleurs articulaires.



Une étude antérieure publiée dans le Journal of Phytotherapy Research en 2008 indique également que la prise quotidienne de ce produit en complément soulageait les symptômes globaux d’arthrose du genou de 20,9 %. Il stimulerait naturellement la production d’acide hyaluronique et de collagène dans

les articulations, soulageant les douleurs articulaires liées à l’usure du cartilage.



« L’absorption par le corps constitue un élément clé pour profiter des bienfaits des compléments naturels. Cette étude montre que Pycnogenol est facilement absorbé dans la circulation sanguine et que ces nutriments peuvent atteindre les zones qui en ont besoin, » conclut le Dr Pescatore.



Le Pycnogenol est composé de bioflavonoïdes actifs, d’acides phénoliques et de procyanidines, également présents dans les fruits et les légumes frais. Ses vertus antioxydantes sont nombreuses et variées : santé et éclat de la peau, renforcement du système immunitaire, santé du cœur, diminution des douleurs articulaires, vision préservée, santé de la femme, énergisant naturel pour les sportifs…



On peut trouver le Pycnogenol sous différentes formes dans plus de 800 produits à travers le monde : compléments alimentaires, boissons, crèmes, gélules... Pycnogenol est une marque qui appartient au laboratoire Horphag Research.









