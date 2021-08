Article publié le 09/08/2021 à 01:00 | Lu 92 fois Provence : oenotourisme en Provence à la Coquillade Provence Resort & Spa





Alors que la rentrée se profile, voici une idée de week-end et d’escapade pour le mois de septembre et d’octobre. De quoi s’agit-il ? D’un séjour « oenotouristique » au cœur du Luberon, entre les vignes et les oliviers, à la Coquillade Provence Resort & Spa. Un havre de paix au cœur du vignoble Aureto…

Etape incontournable de la Route des Vins du Luberon, le Vignoble Aureto s’épanouit sur 36 hectares de collines au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon sur les terres de La Coquillade, entourée de lavandes, de champs d’olivier et des vignes.



Ce Relais & Châteaux dispose de 63 chambres et suites, de trois restaurants et bars, d’un spa, de trois piscines (dont une intérieur). On y retrouve toute l’âme des terroirs de l’AOP Ventoux, AOP Luberon ou IGP Méditerranée. Un endroit où les différents vins du vignoble portent les noms des vents du sud : Autan, Tramontane, Maestrale, Tempesta...



Dans les bouteilles ? Du rouge, du blanc, du rosé… En tout, une quinzaine de cépages sont ainsi produits sur ces terres : Syrah, Grenache, Caladoc, Marselan, Chenanson. Une gamme de vins uniques qui figure aux palmarès des plus grands concours et dégustations.



Pour explorer toute la richesse de cette propriété viticole, ce resort propose de nombreuses expériences, telles que la visite de la cave et de son chai de vinification, le sentier vigneron, les ateliers de dégustation… Et pour aller plus loin dans la découverte des vins et du terroir, une expérience oenotouristique unique tout au long de l’année !

« Vins et aventure aux mines de Bruoux » :

Expérience sensorielle avec une dégustation à l’aveugle des différents vins Aureto sous la fameuse « cathédrale » des Mines de Bruoux. Muni d’un casque de mineur et guidé par un expert pour une visite privée, chacun pourra arpenter ce décor mystérieux aux couleurs flamboyantes et partir à la rencontre de l’ocre à l’état brut au cœur de ce gigantesque labyrinthe souterrain, vestige de l’industrie ocrière.



Pour parfaire l’expérience rendez-vous le soir même au restaurant Avelan où le chef Thierry Enderlin composera un menu avec accord mets et vins.



Tarif : 35 euros par personne sur un groupe de 10 personnes ou possibilité d’effectuer l’escapade en VIP pour 350 euros.











