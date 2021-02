Article publié le 10/02/2021 à 01:00 | Lu 105 fois Protéines : priorité au végétal de Claude Aubert et du Dr Lylian Le Goff (livre)





Les éditions Terre vivante vont publier le 16 février prochain l’ouvrage Protéines, priorité au végétal. Un livre de 256 pages (19 euros) qui vise à répondre au constat de plus en plus partagé selon lequel nous mangeons trop de viande tout en apportant des alternatives nutritionnelles concrètes, en veillant à l’équilibre alimentaire et au plaisir gustatif.





En s’appuyant notamment sur les régimes crétois ou méditerranéen, les 200 recettes de ce livre renouent avec le bon sens et le fruit de l’expérience. Il est aujourd’hui essentiel de réduire notre consommation de viande afin de protéger notre santé et la planète… Mais également, de manière à pouvoir nourrir les dix milliards de Terriens que nous serons bientôt.Plus précisément, l’objectif de cet ouvrage est de (re)découvrir les protéines d’origine végétale, principalement via la consommation de céréales, légumineuses et fruits à coque, indispensables à une alimentation saine, équilibrée, variée, riche en nutriments protecteurs et à la portée de tous, car très économique.Des aliments qui entrent dans la composition des régimes « plant based » très en vogue de nos jours.Rappelons qu’on ne met pas sa santé en danger en se nourrissant de protéines végétales : non seulement les acides aminés qui les composent sont les mêmes que ceux des protéines animales, mais en outre elles sont accompagnées de bien plus de nutriments protecteurs !On considère même que la consommation des trois principales sources de protéines végétales (céréales, légumineuses et fruits à coque) diminue davantage la mortalité que la consommation des fruits et légumes.Précisons que la consommation régulière de céréales complètes (plus de 90 gr. par jour) offre d’impressionnants effets bénéfiques sur la santé (Aune, 2016) : réduction de 16% des maladies cardiovasculaires, de 20% des AVC, de 35% des maladies cardiovasculaires, de 14% des cancers, de 36% du diabète et de 18% de la mortalité toutes causes.Les auteurs, Claude Aubert et le Dr Lylian Le Goff proposent de (re)découvrir les protéines d’origine végétale qui sont indispensables à une alimentation saine, équilibrée, variée, riche en nutriments protecteurs, tout en étant à la portée de tous car très économiques.En s’appuyant notamment sur les régimes crétois ou méditerranéen, les 200 recettes de ce livre renouent avec le bon sens et le fruit de l’expérience.









