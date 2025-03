Vitamine B12 : des apports insuffisants pour prévenir le déclin cognitif ?

il est essentiel de consulter un professionnel de santé afin d'évaluer les besoins individuels

Selon cette enquête scientifique, les apports journaliers recommandés (AJR) en vitamine B12 pourraient constituer une barrière protectrice contre le déclin cognitif. La méthodologie rigoureuse adoptée par les chercheurs a permis en effet d'isoler les effets bénéfiques de cette molécule essentielle ; ils ont ainsi pu observer une corrélation entre les niveaux adéquats de B12 et la préservation des facultés cognitives des patients.L'étude souligne que la supplémentation en vitamine B12 pourrait donc être particulièrement pertinente pour les populations à risque, notamment les personnes âgées ou celles suivant un régime alimentaire végétalien—régimes qui tendent souvent à être déficitaires en cette vitamine cruciale. De plus, elle suggère que l'ajustement des AJR à la hausse pourrait offrir une stratégie préventive accessible et économique face au spectre grandissant des troubles neurodégénératifs.Le Dr. Green, membre éminent de l'équipe de recherche à San Francisco, précise : « Nos découvertes indiquent que maintenir des niveaux optimaux de vitamine B12 pourrait contribuer à freiner le vieillissement cérébral... » Il ajoute que « ...une simple modification diététique ou une supplémentation ciblée pourrait avoir un impact profond sur la qualité de vie des seniors ».Il est important de noter que cette recherche vient s'ajouter à un corpus croissant d'études qui s'intéressent à l'influence des micronutriments sur la santé neuronale. Toutefois, avant d'initier tout régime de supplémentation,et éviter toute interaction médicamenteuse indésirable.La vitamine B12 se profile donc comme une piste prometteuse dans la lutte contre le déclin cognitif. Une avancée scientifique qui représente une lueur d'espoir pour tous ceux qui cherchent à maintenir leur acuité mentale et prévenir les maladies liées au vieillissement cérébral.