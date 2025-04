Mix&Délices l'expertise culinaire de Medirest au service des ainés avec troubles de la déglutition Le groupe de restauration en santé Medirest propose, après un an et demi de R&D en collaboration avec une orthophoniste et un scientifique, une version réinventée de Mix&Délices, toujours conforme à la nomenclature IDDSI* qui vise à répondre aux besoins spécifiques des personnes souffrant de troubles de mastication et de déglutition. De l’art de transformer l’alimentation en un levier thérapeutique. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 28 Avril 2025

Depuis 2023, le groupe Medirest s’appuie sur une analyse approfondie des pratiques existantes et sur de nombreux échanges avec des chefs expérimentés.



A ce titre, de nombreuses sessions de recherche et développement ont été menées en cuisine par les équipes pour explorer de nouvelles techniques et créer des recettes adaptées aux besoins des convives ayant des troubles de mastication et déglutition. Notamment les ainés.



La collaboration avec Marion Girod-Roux, orthophoniste spécialisée dans les troubles de déglutition et membre du comité IDDSI France fut essentielle dans ce processus et l’affinement des recettes. Grâce à elle, chaque préparation a été minutieusement ajustée selon les différents niveaux de la nomenclature IDDSI*.



Des modifications techniques, comme l'optimisation des textures par l'ajout de sauce, ont été développées pour garantir simultanément la sécurité alimentaire et la qualité gustative.



Afin de tester scientifiquement l'ensemble de ces préparations culinaires, Medirest a pu s’appuyer sur François Buche, enseignant-chercheur et Docteur en sciences des aliments à l'Institut Polytechnique UniLaSalle de Beauvais.



Ce dernier a mis à disposition un texturomètre ; précisons que Medirest est la première marque en France à avoir utilisé cet outil qui a permis de tester rigoureusement chaque recette, initialement développée avec l’orthophoniste, avant validation finale.



Grâce à ces analyses, le groupe de restauration en santé a pu affiner des paramètres essentiels, comme la température idéale de service, afin d’assurer la conformité aux normes IDDSI tout au long de la chaîne de production et de distribution. Résultat : des fiches recettes extrêmement précises, garantes d’une sécurité optimale pour les convives.



« Mix & Délices ne se contente pas d'adapter les textures, elle transforme fondamentalement l'expérience du repas en milieu médical", déclare Ludovic Rabier, Directeur culinaire Medirest.



Et de préciser : " Notre ambition va au-delà de permettre aux convives de se nourrir – nous les aidons à réapprendre le plaisir de manger, à redécouvrir les sensations gustatives et la convivialité du repas, tout en garantissant une sécurité à différents niveaux IDDSI* allant du niveau 4 au niveau 7 ".



Pour les établissements, cette approche constitue une prestation rassurante qui enrichit la qualité des soins proposés et apporte une réponse concrète aux préoccupations des familles. Cette solution transforme un moment potentiellement anxiogène en une étape positive du parcours thérapeutique.



*IDDSI : International Dysphagia Diet Standardisation Initiative







