Promener son chien serait bon pour la santé des seniors

Marcher quotidiennement est capital pour rester en pleine santé et garder la forme. Et en l’occurrence, être accompagné d’un adorable chien pendant une promenade en extérieur s’avère bien plus motivant que de sortir seul. Chers seniors, découvrez les nombreux bénéfices de promener régulièrement votre animal de compagnie.

Avoir un chien : bon pour le moral et la santé des personnes âgées

Plusieurs scientifiques l’ont prouvé : le chien est considéré comme le meilleur ami de l’Homme. Bienveillant, gentil et profondément attaché à son propriétaire, cet animal de compagnie incontournable est idéal pour rompre la solitude des personnes âgées.



Le chien, quelle que soit sa race, peut renforcer la condition physique des seniors grâce aux promenades quotidiennes. Pendant ces balades vivifiantes, il est toutefois primordial de veiller aux différents dangers auxquels peut être confronté votre boule de poils.



Vous devrez absolument apprendre à



Jouets et balles représentent une véritable incitation au mouvement pour vous… et votre toutou ! Rappelons qu’un exercice physique régulier aide à rester en forme. Marcher 4.400 pas par jour suffit aux seniors à garder la santé. Plus c’est encore mieux.



Un large panel d’activités extérieures à faire avec son chien

Les plus sportifs d’entre vous pourront s’adonner à de multiples activités en compagnie de leur chien. Le



Vous préférez faire du vélo ? Dans ce cas, le cani-VTT pourrait bien devenir votre activité favorite ! Sur le même principe que le canicross, vous endossez la casquette du cycliste et votre chien, relié à votre vélo avec un harnais de traction, vous suit.



Si vous êtes amoureux des longues balades en pleine nature, la cani-rando vous séduira totalement. Il s’agit d’une occasion parfaite pour découvrir de magnifiques paysages tout en se dépensant et en passant un moment privilégié avec son chien.



Quel chien convient le mieux à un senior ?

En tant que personne âgée, il est important d’opter pour un chien docile et particulièrement calme. Les chiots sont donc déconseillés : il est préférable de vous orienter vers un animal adulte, qui est déjà propre et éduqué.



Une multitude de races existe et il est parfois difficile de savoir vers laquelle se tourner. Voici une sélection non exhaustive des chiens qui cohabitent le mieux avec les seniors :

• Le carlin

• Le Bichon maltais

• Le Cavalier King Charles Spaniel

• Le caniche

• Le Pékinois

• Le Shih Tzu

• L’Épagneul nain continental

• Le Loulou de Poméranie



Ces adorables petits compagnons, dits d’agrément ou d’intérieur, ont la particularité d’avoir un comportement affectueux et très calme. Ils sont d’ailleurs bien souvent acceptés dans les résidences pour seniors.



Cependant, si vous optez pour l’un de ces chiens, il vaut mieux vérifier qu’il s’agit d’un bon élevage. Autrement, il se peut que vous choisissiez un chien qui souffrira de multiples problèmes causés par son origine génétique. Parmi les chiens à éviter en tout cas, figurent les chiens de chasse, les molosses, les dogues et les bergers, qui peuvent être trop vifs et agités pour les personnes âgées.



