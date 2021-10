Article publié le 20/10/2021 à 01:00 | Lu 130 fois Comment prendre soin de son animal senior ?





Nos chiens et nos chats, eux aussi, prennent des rides… Au fil des années, nos fidèles compagnons n’ont plus la même fougue. Pour autant, vous pouvez facilement prendre soin d’eux en suivant les conseils d’Ultra Premium Direct, spécialiste de la nourriture premium pour chien et chat, qui dévoile ses astuces pour augmenter le bien-être de ses animaux de compagnie lorsqu’ils prennent de l’âge.

Quels sont les bons réflexes à adopter ?



- Simplifiez-lui la vie au maximum : l’âge de votre animal a une incidence sur son autonomie. Un animal âgé rencontrera parfois des difficultés pour se déplacer. Positionnez ses gamelles à sa portée, évitez les escaliers et offrez-lui un panier bien confortable.



- Installez votre animal dans un endroit confortable et bien au chaud . La chaleur est un moyen efficace de soulager ses douleurs s’il souffre d’arthrose par exemple.



-Soyez indulgent bien évidemment ! Comme durant les premiers instants de sa vie, votre animal âgé pourrait faire des « bêtises ». Il peut avoir plus de difficulté à se retenir de faire ses besoins et un petit accident est vite arrivé.



- Instaurez une routine à heure fixe : avec l’âge, votre animal aura plus de mal à gérer son stress. Pour le rassurer, installez une routine quotidienne à heure fixe qui l’aidera à rester serein.



- Aidez-le pour sa toilette (pour les chats) : brossez-le régulièrement, cela l’aidera à garder un pelage soyeux et vous permettra en même temps de passer un moment privilégié avec lui.



- Adaptez vos heures de promenades (pour les chiens) : votre toutou âgé a probablement envie de dormir davantage. Attendez qu’il se réveille tranquillement pour le promener et diminuez ses efforts. Évitez bien sûr les heures les plus chaudes de l'été et suivez son rythme.



En raison de la diminution de leur activité physique, les besoins énergétiques des chiens et chats seniors diminuent. En plus, la nourriture consommée se transforme plus facilement en graisse (durant ses belles années, elle se transformait surtout en masse musculaire), entraînant assez rapidement une prise de poids.



Pour réduire les calories absorbées, il ne faudra pas réduire sa ration (votre chien risque alors de manquer de nutriments essentiels), mais s’orienter vers une gamme moins riche, spécialement conçue pour les seniors.



Votre animal senior a besoin d’une alimentation digeste faible en céréales et riche en protéines animales adaptée à son régime naturel. Elle doit aussi être riche en oméga 3 pour prendre soin de son pelage et de sa peau. L’huile de saumon est particulièrement riche en oméga 3. Ses croquettes doivent aussi contenir des ingrédients spécifiques pour soutenir son métabolisme.



La chondroïtine et le glucosamine soutiennent les fonctions articulaires de nos petits compagnons et évitent les inflammations. En plus de ses croquettes, vous pouvez aussi proposer à votre animal un apport en alimentation humide pour favoriser son hydratation.



En effet, les animaux plus âgés ont parfois tendance à moins boire, ce qui peut engendrer des problèmes rénaux. La pratique de la bi-nutrition est idéale, en mêlant les avantages des croquettes et de la pâtée. Et si votre chien perd son appétit en vieillissant, vous pouvez aussi ajouter des toppers à verser sur ses croquettes pour stimuler son appétit et varier les plaisirs.

Point important : pensez toujours à respecter une période de transition alimentaire si vous changez de gamme de croquettes, pour un changement en douceur sans brusquer l’estomac de votre petit compagnon.



Si votre animal a des difficultés à mâcher ses croquettes, vous pouvez opter pour des croquettes de petite taille ou encore les humidifier avec de l’eau tiède pour faciliter la mastication. Et au moindre doute quant à son comportement, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre vétérinaire.









