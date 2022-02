Article publié le 04/02/2022 à 03:01 | Lu 124 fois Pro-ject A1 : la platine vinyle en mode Automatique





Les platines de la gamme Automatique de Pro-ject Audio Systems sont fabriquées à la main de manière traditionnelle. Elles sont, selon la marque, la nouvelle référence de conception des platines automatiques. Cette technologie techniquement fiable nous permet d’apporter le son et la philosophie de Pro-Ject à un tout nouveau public, et, avec elle, une Hi-Fi de haute qualité abordable et accessible dans les foyers.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



En effet, cette platine est dotée d’un système de démarrage et d’arrêt entièrement automatique. Les mécanismes automatiques sont complètement désengagés et dissociés pendant toute la durée de lecture du disque.



Les automatismes entièrement mécaniques sont engagés lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage et le bras de lecture est automatiquement déplacé vers le sillon d’entrée du disque. Une fois la lecture commencée, les automatismes sont complètement hors-jeu et n’affectent pas du tout la qualité de la lecture, le mouvement libre du bras et du plateau !



Et parce que les automatismes fonctionnent de manière entièrement mécanique, aucune électronique supplémentaire n’est nécessaire : la qualité du son pendant la lecture n’est ni influencée ni dégradée !



Le châssis en bois évite les espaces creux autant que possible, avec juste assez d’espace pour adapter avec précision tous les rouages internes de l’A1. Par conséquent, la masse importante du châssis réduit les résonances indésirables au minimum et dissocie l’A1 des influences extérieures.



Le plateau en aluminium est fabriqué à 100% en Allemagne. Sa conception nécessite trois opérations. Il est d’abord embouti, plié et perforé. Un anneau d’amortissement est ajouté à l’intérieur pour augmenter le poids et réduire les résonances.



Dans une étape supplémentaire, il est ensuite tourné et équilibré avec précision pour obtenir des bords fins et de plus faibles écarts de pleurage et de scintillement. Enfin, il est revêtu de peinture lisse, qui s’ajoute parfaitement au style et à l’aspect épuré de l’A1.



Dans la tradition de Pro-Ject, le moteur est contrôlé électroniquement. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour passer facilement de 33 à 45 tours par minute. Le préampli Phono, commutable et intégré, rend l’A1 incroyablement polyvalente et vous permet de la connecter directement à n’importe quelle entrée de ligne ou d’utiliser votre propre préampli phono.



L’A1 est livrée avec le câble phono Connect it E. Il s’agit d’un câble semi-symétrique, à faible capacitance, avec un blindage supérieur et unique dans cette catégorie de prix.



Cette platine A1 est équipée d’un bras de lecture de 8,3 pouces en aluminium ultra-léger. Elle est dotée de la cellule Ortofon OM 10, qui correspond parfaitement à cette conception. Elle offre une réponse rapide et un détail extraordinaire en terme de transitoires et de microdynamiques.



Les cellules de la série OM trouvent leurs origines et leur efficacité avec les bras de lecture ultra-légers. La force de suivi et l’anti-skating sont préréglés en usine, ce qui rend l’A1 prête à l’emploi en quelques secondes. Cela la rend parfaite pour les débutants en vinyle mais aussi pour les audiophiles expérimentés car la qualité du son de l’A1 leur apportera une entière satisfaction.



La conception du porte-cellule est entièrement nouvelle, spécialement conçue pour l’A1. Elle est fabriquée en polymère renforcé en fibre de carbone, ce qui lui confère une stabilité et une rigidité exceptionnelles, tout en maintenant son poids au plus bas afin de s’adapter parfaitement au design du bras de lecture ultra-léger. Le matériau composite polymère/carbone permet un excellent amortissement interne des résonances.



La platine A1, cellule incluse, est disponible à 399 €



