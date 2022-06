Article publié le 08/06/2022 à 01:00 | Lu 52 fois Prix Silver Valley 2022 : Domani, lauréat de la catégorie vieillissement actif





Le prix Silver Valley, récompense les innovations françaises les plus prometteuses au service de l’avancée en âge de la population, enjeu majeur des prochaines décennies en France et en Europe. Domani, habitat partagé adapté aux personnes âgées dépendantes, illustre la nécessité de construire une 3ème voie « ni domicile à l’ancienne, ni Ehpad ».

L’habitat partagé et inclusif : de nos jours, les ainés recherchent des alternatives au simple choix entre maintien à domicile et Ephad (maison de retraite). Une grande majorité est persuadée que l’offre existante ne reflète pas suffisamment la diversité des personnes âgées et de leurs besoins.



Elles repoussent généralement un départ qu’elles jugent anticipé vers un établissement spécialisé et s’interrogent souvent sur le niveau de dépendance requis pour entrer dans ce type d’établissement et les tarifs proposés.



Dans cet esprit, Domani met en place des habitats inclusifs où cohabitent 8 à 10 personnes âgées au sein de bâtiments intergénérationnels (ce ne sont d’ailleurs pas les seuls sur le marché).



Au sein de ces petites communautés opèrent une équipe de coordinatrices de maison qui régulent la vie de l’habitat partagé, s’occupent des tâches du quotidien et de l’interaction avec la ville (médecine de ville, associations, famille…).



Les appartements partagés peuvent être intégrés dans une résidence classique, renforçant ainsi les interactions sociales et le sentiment d’inclusion des personnes âgées. Domani a remporté 20.000 €



Au terme d’une première sélection, douze projets avaient été retenus par un premier jury. Aujourd’hui, trois projets viennent d’être désignés lauréats. L’évaluation des candidatures a suivi une méthodologie développée en partenariat avec CentraleSupelec. Chaque projet a été soumis à 4 jurys privilégiant 4 critères essentiels : robustesse, utilité, innovation, seniors (cf méthode R.U.I.S).



Pour Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley : "Les projets primés cette année se caractérisent par leur capacité à apporter des solutions sociétales à forte valeur ajoutée ».









