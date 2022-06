Article publié le 15/06/2022 à 01:00 | Lu 164 fois Prendre soin de ses Reins : livre du Dr. Jean-Louis Poignet





Les éditions Alpen ont publié le 9 juin dernier, l'ouvrage du Dr. Jean-Louis Poignet, néphrologue, « Prendre soin de ses Reins » (16,50 euros) qui vise à vous aider à adopter les bons réflexes du quotidien et vous propose des recettes saines, car prendre soin de ses reins passe aussi par l’alimentation.

Les reins sont les organes les plus discrets qui soient. Et c’est un peu le problème d’ailleurs, on ne se rend compte de leur présence et de leur importance que lorsque les choses commencent à aller mal.



On le sait, les reins jouent un rôle majeur dans notre santé et possèdent plusieurs fonctions bien spécifiques. Bien évidemment, ils éliminent les toxines et les déchets de notre organisme en filtrant le sang, mais ils régulent également la quantité d’eau, de sels minéraux ou encore de potassium dans notre corps.



On le sait moins, ils jouent aussi un rôle dans le contrôle de la pression artérielle. Il est donc primordial d’en prendre soin.



En France, près de 3 millions de personnes souffrent d’une dégradation des capacités de filtration des reins, ou maladie rénale chronique.



Et parmi eux, près de 90.000 sont au stade de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT). Cette condition très grave nécessite une transplantation rénale ou la mise en place d’un traitement de suppléance par dialyse, en centre ou à domicile.



Néphrologue, le Dr. Jean-Louis Poignet est spécialisé en néphrologie générale et hypertension artérielle chez la femme enceinte. Il a dirigé le service de néphrologie de l'Hôpital Saint-Joseph à Marseille jusqu'en 2018 et antérieurement le service de Néphrologie du Centre Edouard Rist à Paris.



Médecin principal des armées de réserve, le Dr. Poignet a enseigné les thérapies rénales à la Faculté de médecine de Paris Bichat et de Strasbourg.









