Pourquoi le shampoing à l'ortie est si bon pour vos cheveux

Il est important de se laver les cheveux régulièrement, non seulement pour les rendre propres et les purger de la poussière et du sébum qui s’est accumulée pendant la journée, mais également pour les nourrir et les aider à être de bonne qualité. Et pour cela, il faut adopter un shampoing adapté, tels que ceux à l’ortie.



Pourquoi l’ortie? Tout simplement parce que cette plante est riche en silice, un minéral qui favorise la pousse et la régénération des cheveux abîmés.



L’ortie est également une plante riche en fer, en zinc et en vitamine A, autant d’éléments essentiels pour la bonne santé générale des cheveux. En outre, l'ortie contient des acides gras tels que l'acide linoléique, qui permettent de nourrir le cuir chevelu en profondeur.



Grâce aux nombreuses substances actives présentes dans l’ortie, les cheveux sont plus robustes, moins cassants et brillent davantage. L'ortie, en étant également riche en vitamine K, permet de renforcer la racine des cheveux et prévient ainsi la chute des cheveux.



Un atout plus qu’intéressant pour les hommes ! Enfin, l’ortie permet de lutter efficacement contre les pellicules et l'excès de sébum. Cette plante miraculeuse convient donc tout à la fois aux cheveux gras et aux cheveux secs !