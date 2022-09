Article publié le 12/09/2022 à 09:48 | Lu 60 fois Plan 75 : quand un film japonais aborde la délicate question de l'euthanasie...





Le film Plan 75, de la Japonaise Chie Hayakawa est sorti sur les écrans le 7 septembre dernier. Un long-métrage présenté au Festival de Cannes dans Un Certain Regard qui évoque la question du vieillissement de la population et un « remède » pour éviter les « charges inutiles » pour la société : c’est-à-dire les anciens à qui l’on propose… l’euthanasie !

On le sait, le Japon est le pays le « plus vieux au monde ». En 2020, le nombre de Japonais de 65 ans et plus s’élevait à 15,83 millions et le nombre de Japonaises de 65 ans et plus à 20,57 millions. L’âge moyen d’espérance de vie des femmes s’élevait à 87,74 ans et celui des hommes à 81,64 ans.



Précisons aussi que cela fait déjà plusieurs années que les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 15 ans. Ainsi, même en plaçant la « barre plus haut », à 75 ans, le nombre d’anciens surpasse désormais celui des jeunes générations...



Et ce n’est pas terminé… D’ici 2040, l’Institut nationale de la population et de la sécurité social japonais prévoit que le pourcentage des seniors de 65 ans et plus atteindra plus du tiers de la population avec 35,3%. Sachant que le Japon compte actuellement 126,3 millions d’habitants.



Voici le contexte de ce film, qui est, rappelons-le, un long-métrage de science-fiction ! L’histoire ? Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Face à cette situation, le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les ainés deviennent une charge inutile pour la société.



Il décide alors de mettre en place le « Plan 75 ». De quoi s’agit-il donc ? D’un programme qui propose aux plus de 75 ans, un accompagnement logistique et financier (1000 dollars !, le prix d'une vie ?) pour mettre fin à leurs jours.



Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère…











