Article publié le 20/08/2019 à 08:24 | Lu 202 fois Phonak : Marvel 2.0, plus de connectivité et de performances pour les aides auditives Phonak, l’un des leaders mondiaux en matière d’aides auditives vient de présenter Marvel 2.0, une technologie conçue pour offrir aux utilisateurs d’aides auditives encore plus de performance auditive, plus de connectivité et plus de choix. Détails.

« Lorsque Phonak a lancé pour la première fois la technologie Marvel en novembre 2018, les utilisateurs du monde entier ont enfin eu accès à la solution auditive multifonctions ultime associant connectivité Bluetooth universelle et batterie lithium-ion rechargeable, tout en garantissant un son clair et riche dès le début » indique Martin Grieder, vice-président du marketing mondial pour Sonova.



Et de poursuivre : « avec RogerDirect, le portefeuille Marvel s’appuie sur ce succès en permettant à toutes les aides auditives Marvel de résoudre deux des problèmes complexes auxquels les utilisateurs sont toujours confrontés : entendre dans le bruit et à distance. »



Outre RogerDirect, les aides auditives Marvel sont désormais en mesure de jumeler deux dispositifs audio Bluetooth en même temps. Cela est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont deux téléphones mobiles ou ceux qui utilisent régulièrement un smartphone et un autre dispositif Bluetooth, notamment ordinateur de bureau, portable, tablette, etc.



Enfin, grâce à l'option du TV Connector, les utilisateurs de Marvel peuvent également recevoir des données audio haute définition de leur téléviseur directement dans leurs deux aides auditives tout en laissant les deux connexions Bluetooth libres pour leurs autres appareils.









