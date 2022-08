Article publié le 24/08/2022 à 01:00 | Lu 104 fois Phonak Audéo Fit : l'aide auditive tracker de santé





Phonak, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions auditives a présenté au début de l’été 2022, sa dernière aide auditive dotée de la technologie Paradise : couplée à l’application myPhonak, cet appareil permet aux utilisateurs de suivre divers indicateurs de santé, notamment fréquence cardiaque, nombre de pas, niveaux d'activité et distances parcourues en marchant ou en courant.

Il est largement admis que l'activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit. En plus d’aider à prévenir les maladies et de réduire anxiété et dépression, l’exercice présente aussi un lien avec de meilleures capacités cognitives et le bien-être général.



Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que plus de cent millions de moniteurs d’activité aient été vendus, les gens cherchant à prendre leur bien-être en main !



Ce que l’on sait moins, cependant, c'est que la perte auditive est associée à une probabilité plus élevée

d'inactivité physique (sans compter les risques cognitifs à moyen et long terme). De fait, la recherche scientifique commence à explorer les interactions qui peuvent exister entre perte auditive, utilisation d'aides auditives, fatigue et niveaux d'activité...



Tandis que les moniteurs d’activité sont généralement fixés à la ceinture ou portés au poignet, l’oreille reste peu utilisée pour un suivi fiable de la forme physique.



Depuis quelques semaines donc, Audéo Fit, une aide auditive de chez Phonak, allie une bonne audition, essentielle pour les capacités cognitives et le bien-être, et suivi des données de santé pour une meilleure compréhension du bien-être et de l’état général de ses utilisateurs.



Dans la pratique cette aide auditive, en plus d’aider à bien entendre, sa fonction première, permet aussi d’accéder aux données d’activité physique de chacun. Comment ? Grâce à ses capteurs intégrés et à

l'application myPhonak. Tout ceci permet d’exploiter les données d’activités physiques et de déterminer des objectifs de forme personnels.









