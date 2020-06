Personnes âgées : lancement d'un site dédié à l'innovation sociale

Pour ce faire, il met à leur disposition, en libre accès, des initiatives inspirantes expertisées par l’Odas, géolocalisées et présentées sous forme de fiches détaillées. Des portraits d’acteurs investis auprès des personnes âgées, de celles en situation de handicap et de leurs familles. Une actualité de l’innovation dans le champ de l’autonomie. Et prochainement, un extranet pour favoriser le partage de ressources, d’expériences, le développement de projets collectifs…Les internautes ont également la possibilité de signaler en ligne toute initiative qu’il leur semblerait pertinent de soumettre à l’expertise du Lab’AU, avant une éventuelle diffusion.Dans cette première version du site Lab'AU des initiatives sur l’habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Les 18 initiatives sur ces nouvelles formes d’habitat visent à rendre compte de la diversité des formules expérimentées : maison de type familiale partagée entre personnes âgées souffrant d’Alzheimer…Le contenu de ce site s’enrichira au fil des mois de nouvelles actions innovantes, dont celles en faveur du soutien aux proches aidants.Rappelons que l’Odas a été créée sous forme associative en 1990, pour analyser l’action des collectivités locales et des institutions territoriales en matière de cohésion sociale. À cette fin, il évalue l’impact des diverses politiques éducatives et sociales, consacrées notamment à la protection de l’enfance, à l’insertion, au soutien à l’autonomie, et plus largement au vivre-ensemble.