Article publié le 27/08/2018 à 08:54 | Lu 134 fois Performer après 50 ans de Joe Friel (livre) Les éditions Talent Editions vont publier le 19 septembre prochain un livre qui va permettre aux sportifs de cinquante et plus de rester au top de leurs capacités. Intitulé Comment rester en forme et compétitif tout au long de sa vie, Performer après 50 ans, ce nouvel ouvrage a été écrit par le coach sportif Joe Friel.

De plus en plus de quinquagénaires sont de grands sportifs. Si, il y a encore une vingtaine d’années, les plus de 50 ans étaient rares dans l’univers du sport, aujourd’hui, de plus en plus de cyclistes, de fondeurs, de nageurs, de skieurs, de rameurs ou de triathlètes affichent fièrement « leurs cinq décennies au compteur ».



C’est pour ces sportifs et pour ceux qui, d’une manière générale, souhaitent rester au top de leur forme après 50 ans que Joe Friel, coach sportif réputé, a décidé d’écrire ce livre de 368 pages (23,90 euros) en s’appuyant sur les dernières études scientifiques sur le vieillissement et la performance sportive.



Dans cet ouvrage qui sera en librairie le 19 septembre prochain, l’auteur offre ses conseils sur les séances intenses, les séances de musculation, les séances de crosstraining et l’alimentation des sportifs seniors.



Au programme ? Comment le corps réagit aux changements d’entraînement en vieillissant, comment adapter votre programme d’entraînement et comment éviter le surentraînement. Comment vous débarrasser de votre masse grasse superflue et regagner de la densité musculaire.



Mais aussi, comment concevoir un programme d’entraînement progressif et incorporer des plages de repos et de récupération pour préparer vos compétitions et comment organiser vos séances, effectuer des tests en condition de course et mesurer l’intensité. Une bible pour tous les quinquas sportifs.









