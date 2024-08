Patrice Laffont : l'iconique présentateur TV est mort La télévision française vient de perdre l'une de ses figures emblématiques. Patrice Laffont, connu pour avoir animé avec brio le jeu "Des chiffres et des lettres" ainsi que la légendaire émission "Fort Boyard", nous a quittés à l'âge de 84 ans.



Homme de médias aux multiples facettes, Patrice Laffont s'est éteint paisiblement dans sa résidence d'Oppède, dans le Vaucluse. Son décès marque la fin d'une ère pour les amateurs de programmes ludiques et culturels, qui ont grandi au son de sa voix chaleureuse et de son charisme indéniable.



Né en 1940, Patrice Laffont s'était très tôt orienté vers une carrière dans le monde du spectacle et de la télévision. Sa présence à l'écran, aussi rassurante que dynamique, a marqué des générations entières. C'est avec une aisance naturelle qu'il orchestrait les joutes intellectuelles entre candidats sur le plateau des "Chiffres et des lettres", émission qu'il a présentée dès sa création en 1972 jusqu'en 1989.



Mais c'est peut-être en tant que maître du Fort Boyard que Patrice Laffont a le plus marqué les esprits. Sa stature imposante et sa voix inoubliable ont accompagné les aventures palpitantes des participants qui se lançaient à l'assaut du fameux fort entre 1990 et 1999, puis brièvement en 2003.



Les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès, témoignant de l'affection profonde que lui portaient non seulement ses pairs mais aussi le public français.



La télévision perd ainsi un grand homme de spectacle, dont la contribution au divertissement et à la culture reste indélébile. Patrice Laffont restera à jamais associé aux heures glorieuses du petit écran, où il a su allier intelligence, humour et humanité. La marque d'un pionnier qui a su divertir et instruire avec une élégance hors pair.

Publié le 08/08/2024 à 08:03 | Lu 290 fois



La rédaction vous conseille < > Avec le décès d'Edna O'Brien, la littérature anglo-saxonne perd l'une de ses plus grandes plumes LiveArts : une plateforme pour redonner le sourire aux ainés vivant en maisons de retraite