Article publié le 03/03/2022 à 01:00 | Lu 122 fois Paroi de douche : laquelle choisir pour un senior ?





Découvrez nos conseils afin de choisir la bonne paroi de douche pour l’aménagement d’une salle de bain pour senior.

Comment bien choisir sa paroi de douche pour senior ?



En effet, elle offre de nombreux avantages et permet de créer une installation facile d’accès et sécurisée. C’est ensuite au choix de la paroi de douche qu’il est nécessaire de se consacrer pour créer un espace adapté aux besoins, mais aussi à la configuration de la pièce.



Alors quels sont les critères pour bien choisir une paroi de douche pour senior ? Explications !



Pourquoi opter pour une douche à l’italienne ?

Depuis de nombreuses années déjà, c’est la douche à l’italienne qui est proposée comme solution la plus adaptée aux ainés. Avec l’âge ces derniers peuvent avoir du mal à utiliser une installation classique ou encore une baignoire et la douche à l’italienne permet de profiter d’une solution plus adaptée.



Sur-mesure, elle permet par ailleurs de créer un bel espace en optant par exemple pour un beau revêtement assorti d’une belle paroi comme un modèle



Dans la pratique, la douche à l’italienne propose un plan incliné sans marche ou encore, une très petite marche que les personnes âgées peuvent facilement surmonter. Qui plus est, elle offre la possibilité d’y installer un siège de douche ou encore des barres d’appui par exemple.



Les plus âgés disposent ainsi d'une solution adaptée à leurs contraintes physiques. Il s'agit d'un moyen pour ces derniers de conserver une forme d'autonomie (plus d'informations sur le bien-être des plus âgés sur le blog Astuce Santé ).

Bien choisir une paroi de douche

Une fois la douche construite, c’est le choix de la paroi de douche dont il faudra se préoccuper. En effet, il existe différents modèles et différents systèmes d’ouverture qui correspondent plus ou moins en fonction de ses besoins.



Les différents types de parois de douche

Il existe différentes sortes de paroi de douche que l’on peut faire installer :

- Une paroi fixe

- Une paroi avec porte(s) pivotante(s), coulissante(s) ou pliante(s)



L’installation peut se faire en angle, en niche ou contre un mur.



On choisira donc un système en fonction de la construction initiale de la douche, mais aussi de l’espace dont on dispose. L’idée est d’éviter d’encombrer l’espace dans une petite salle de bain et de faciliter l’accès le plus possible à l’espace douche.



Les conseils d’un professionnel du sujet peuvent alors être intéressant pour choisir la bonne paroi de douche ou plus généralement bien penser la configuration de sa salle de bain pour senior (plus de conseils pour aménager une salle de bain ici).



Choisir la bonne hauteur

La hauteur de la paroi de douche choisie a aussi son importance. En effet, les dimensions peuvent varier de 1m75 à 2m. Prendre une paroi de douche trop petite lorsque l’on est de grande taille peut avoir pour conséquence des éclaboussures sur le sol en dehors de la douche ce qui peut s’avérer très dangereux. Opter pour une paroi suffisamment haute est donc recommandé.



Opter pour le design souhaité

Le design de sa paroi de douche peut aussi faire la différence afin de créer le style souhaité dans la pièce. Le plus souvent, ce sont des parois transparentes et sans seuil qui sont privilégiées. Elle donne une impression d’espace et ne représente pas d’obstacles ce qui est idéal pour les seniors.



On peut aussi opter pour un effet fumé ou encore un effet miroir sur sa paroi de verre si l’on souhaite la rendre plus visible et profiter d’une sensation d’intimité une fois dans la cabine de douche.

Le design est généralement choisi en fonction du style de la salle de bain dans son ensemble. On veillera à opter pour du matériel facile à nettoyer et à entretenir.









