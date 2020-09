Article publié le 04/09/2020 à 02:00 | Lu 91 fois

Panasonic Lumix S5 : le plus petit des Lumix

Le nouvel appareil photo plein format de Lumix offre une mise au point automatique supérieure avec détection de visage / yeux / objet en temps réel et prise de vue en continu en 4K. À 630 g, il s’agit de l’appareil de la série S le plus petit et le plus léger à ce jour, ce qui rend la création vidéo portable plus facile à gérer.