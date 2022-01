Article publié le 31/01/2022 à 11:18 | Lu 261 fois Orpea : le groupe de maisons de retraite, dans la tourmente, se sépare de son PDG





Alors que le groupe français de maisons de retraite Orpea est dans la tourmente suite à la publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, un communiqué de presse annonce le limogeage de son PDG Yves Le Masne et son remplacement par Philippe Charrier.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le groupe Orpea est dans la tourmente suite au livre Les Fossoyeurs (Fayard) de Victor Castanet qui dénonce de graves dysfonctionnements et des maltraitances dans les établissements du groupe de maisons de retraite…



Le journaliste évoque des personnes âgées « rationnées », abandonnées dans leurs excréments ou laissées sans soin pendant des jours… Témoignages à l’appui, il révèle de nombreux cas de maltraitance dans les Ehpad du groupe.



Précisons qu’Orpea conteste les accusations portées par Victor Castanet, qu’il qualifie de « mensongères, outrageantes et préjudiciables ».



A la suite de cela, le conseil d’administration du groupe a cependant publié dimanche dernier, le 30 janvier 2022, un communiqué dans lequel il annonce le limogeage d’Yves Le Masne (qui a passé 28 ans au sein du groupe) et son remplacement par Philippe Charrier* avec effet immédiat.



Pour rappel, ce dernier était président non exécutif du conseil d’administration du Groupe Orpea depuis mars 2017.



« Il aura pour mission de garantir, sous le contrôle du Conseil, que les meilleures pratiques soient appliquées dans toute l’entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations avancées, en s’appuyant en particulier sur les missions d’évaluation confiées par le conseil d’administration à deux cabinets indépendants en cours de désignation » assure le communiqué de presse.



De son côté, l’AD-PA (l’Association des directeurs de maisons de retraite) estime que « si les faits

dénoncés sont avérés, certains d’entre eux sont inacceptables et susceptibles d’être condamnés. Ce sera à la police et la justice d’enquêter sur ce sujet ».



Et d’ajouter : « au-delà, cette situation lève le voile sur des carences systémiques et structurelles du fait de l’absence de grande loi des pouvoirs publics depuis 15 ans et qui occasionne de la maltraitance sociétale à domicile et en établissement ».



« En ce sens », l’association « dénonce l’inadéquation entre, d’une part, les attentes légitimes des personnes âgées, familles, professionnels et directeurs, et d’autre part, les moyens accordés par les pouvoirs publiques ».



Quant au Synerpa, le syndicat estime que « les faits relatés sont très graves et nous comprenons l’émotion suscitée tout à la fois chez les familles et proches de résidents, les personnels et les professionnels du secteur et les Français dans leur ensemble ».



Et d’ajouter : « les pouvoirs publics se sont engagés à mener une enquête pour établir si ces faits sont avérés, en tout ou partie, et si tel devait être le cas, nous les condamnerons avec la plus grande fermeté. De telles pratiques iraient en effet à l’encontre des valeurs que nous défendons au sein de notre Confédération ».



« Les résidents, familles et professionnels savent que la réalité décrite dans ce livre ne correspond pas aux situations vécues dans la très grande majorité des établissements. Au cours de ces deux dernières années, la crise sanitaire a permis aux Français de mesurer notre professionnalisme et notre engagement quotidien pour accompagner et protéger les plus fragiles » assure encore le communiqué du Synerpa.



Créé en 1989, Orpea est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la dépendance, avec un réseau de 1.156 établissements pour 116.514 lits (dont 26.359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques.



*Diplômé d’HEC, Directeur général des Laboratoires Mayoly Spindler depuis 2019, M. Philippe Charrier a notamment été précédemment Directeur général d’Oenobiol, Directeur général de Labco SA, Directeur général de Ponroy-Havea, PDG de Procter & Gamble France.









