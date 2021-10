Article publié le 04/10/2021 à 09:22 | Lu 231 fois Orpéa : PREVaction, un parcours d'éducation pour apprendre à bien vieillir à domicile





Ce parcours PREVAction est destiné aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent à leur domicile, il est dispensé en hôpital de jour. L’ambition est d’intervenir avant la perte d’autonomie pour donner aux patients les clés pour prendre soin de leur santé, préserver leurs capacités restantes et maintenir ou améliorer leur qualité de vie.

Co-construit par une équipe issue du corps médical et paramédical, avec l’aide de patients, il s’appuie sur des contenus pédagogiques, des modes d’éducation thérapeutique, des fréquences et des modalités de prises en charge adaptées.



Plus concrètement, comment se déroule ce parcours ? Dans la pratique, le patient démarre le parcours avec une analyse complète et approfondie de ses besoins en lien avec des compétences attendues, et ce, afin de définir ses priorités, ses objectifs et le contrat éducatif.



Il rentre ensuite dans un parcours séquencé lui permettant de :

• comprendre les bénéfices du changement de certains de ses comportements, en lien avec son âge ;

• réfléchir et définir les contours de son propre projet ;

• définir les actions qu’il devra mettre en œuvre pour arriver à son/ses objectifs ;

• relier chaque atelier à son projet personnel.



Sur la base du projet défini, le parcours regroupe un enchaînement cohérent d’ateliers dynamiques, interactifs, ludiques et adaptés à la personne âgée. Enfin, le parcours se conclut avec une mise en lien de tous les thèmes au travers d’outils pédagogiques conçus sur-mesure, garantissant l’appropriation des objectifs éducatifs…



A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées (le 6 octobre prochain), Laure Frères, directrice générale du pôle Bien-Etre Orpéa indique : « le groupe est toujours à la recherche de pratiques innovantes pour accompagner au mieux les personnes âgées. Qu’il s’agisse de thérapies non médicamenteuses, de technologies nouvelles ou de programmes d’entraînement physique, chaque personne âgée accompagnée par le groupe bénéficie selon son niveau d’autonomie d’un projet de soins individualisé construit par une équipe pluridisciplinaire personnalisant ainsi sa prise en charge. »









