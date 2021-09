Article publié le 29/09/2021 à 00:00 | Lu 156 fois Ordimemo : lancement de l'application ensō





Ordimemo a décidé d’innover afin de permettre aux novices en informatique (notamment les ainés) d’utiliser facilement une tablette Android, sans besoin de formation ou de connaissances techniques. Comment ? Grâce à l’application Ordimemo ensō qui peut aussi être installée sur une tablette Android*.

Avant d’aller plus loin, rappelons qu’une application est un petit programme généralement dédié à une ou des tâches bien spécifiques, notamment pour les téléphones portables et les tablettes.



Il en existe de nos jours pour à peu près tout dans tous les domaines de la vie quotidienne. Si certaines sont très utiles voire, devenues indispensables, d’autres ont moins d’intérêt…



En l’occurrence, l’objectif de cette appli est de faciliter les échanges avec les familles, de faire participer les ainés aux jeux cognitifs disponibles sur Ordimemo, de découvrir la gazette d’Or hebdomadaire, etc. Il est également possible, selon le modèle de tablette, de projeter son et image sur une télévision HDMI, ou avec un vidéo projecteur.



L'application est également disponible en téléchargement pour les particuliers disposant déjà d'une tablette et désireux d'en simplifier et sécuriser l'usage.



François Pernice, passionné d’informatique, a créé la société Dossier Systèmes en 1989. Au départ, celle-ci était spécialisée dans l’architecture 3D et les arts graphiques avant d’évoluer vers une société de gestion de services en ingénierie informatique dédiée à la gestion de systèmes d’information et au développement de logiciels clés en main pour les entreprises et les administrations.



Depuis, Ordimemo est devenu une référence dans les produits informatiques pour seniors. La société a notamment développé plusieurs modèles de tablettes tactiles simplifiées, dont la dernière en date : la gamme Ordimemo iZi.



*dotée d’un processeur ARM 32 ou 64 bits, avec un écran de taille 8 à 10,1 pouces et d’un système Android 7 et plus.









