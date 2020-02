Article publié le 12/02/2020 à 09:14 | Lu 110 fois Noviacare : la techno au service de l'autonomie des ainés Deux ingénieurs de La Coopérative Welcoop et de sa filiale Pharmagest ont conçu une « box » baptisée Noviacare qui permet aux personnes âgées de favoriser l’autonomie à domicile et donc, de reculer l’échéance d’un placement en maison de retraite. Explications.

Dans un monde qui vieillit, notamment en Europe, aux USA et en Asie, le maintien à domicile des personnes âgées est devenu une véritable « question de société ».



On le sait, il n’y a pas suffisamment de places en maisons de retraite, les prix de ces établissements sont trop élevés pour la plupart des familles et, point peut-être le plus important, les personnes âgées souhaitent, et c’est bien légitime, vieillir à domicile !



Avec le développement des nouvelles technologies, de plus en plus de services arrivent sur le marché de la « silver économie », visant à assurer la protection des proches âgés qui vivent à domicile. Parmi les différentes solutions, la téléassistance a le vent en poupe depuis une quinzaine d’années déjà.



Plusieurs services existent d’ores et déjà sur le marché, il suffit de surfer quelques minutes sur le web pour se rendre compte de l’offre disponible. Parmi les derniers arrivants sur ce marché ? Noviacare, une box qui permet d’accompagner les personnes âgées grâce à des capteurs installés au sein du domicile.



Plus concrètement, cette box est dotée de plusieurs capteurs à installer chez le patient au sein des différentes pièces : chambre, salle de bain, cuisine… Ils enregistrent les habitudes de l’ainé pour chaque endroit afin de pouvoir détecter une situation inhabituelle et ainsi prévenir immédiatement les proches en cas de souci.



La box est en lien permanent avec la famille et les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, urgence…) référents du senior afin de les avertir d’une activité douteuse, de les alerter d’une chute mais aussi, de recevoir des rapports quotidiens de suivi. La solution est liée au service de centre d’écoute FILIEN spécialisée dans l’aide à la personne accessible 24h/24 - 7j/7.



Mis à part ce système connecté à la vie extérieure, la box est en contact permanent avec le senior. Celle-ci l’accompagne dans son quotidien et lui rappelle sa prise de médicaments, les repas, les repères temporels, les événements…



Tout est mis en œuvre pour que le patient se sente en sécurité au sein de son domicile et puisse y rester le plus longtemps possible en toute autonomie. Selon les concepteurs de ce produit, cette box permettrait d’allonger de trois ans le maintien à domicile.











