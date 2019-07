Article publié le 03/07/2019 à 01:32 | Lu 3493 fois Nooz Optics : pour une presbytie plus "fun" Glissées dans votre poche, amarrées à un trousseau de clés, ou accrochées au dos de vos accessoires indispensables (Smartphone, liseuse, tablette). Les lunettes Nooz (contre la presbytie) seront toujours à portée de main





Elle se traduit par une difficulté à voir de près. Plus concrètement, cela provient d’une perte de souplesse du cristallin, partie de l’œil qui joue le rôle de lentille, qui se bombe insuffisamment et accommode difficilement, comme l’autofocus d’un appareil photo qui n’assurerait plus la mise au point.



On estime qu’il y a actuellement en France, vingt millions de presbytes dont 700 000 nouveaux cas chaque année compte-tenu du vieillissement de la population.



Bien conscient de ce formidable marché (issu directement de la silver économie), la marque Nooz Optics a lancé fin 2015 des lunettes sans branches, plutôt funs, pour mieux voir de près à tout instant et surtout, « en un instant ». Un produit qui rappelle les lunettes pince-nez de nos arrière-grands-parents !



Ce modèle, disponible en cinq dioptries et différents coloris ou formes (dont certaines éditions limitées), ne pèse que quelques grammes et s’annonce comme un « objet nomade » grâce à son étui rigide ultra compact et au revêtement soft-touch.



Dernier point important, ces lunettes sont « made in France », elles sont en effet fabriquées au cœur du Jura et ont été conçues en étroite collaboration avec le centre d’ophtalmologie du Dauphiné à Grenoble.



