Noël 2022 : dis-moi les cadeaux de ton enfance et je te dirai ton âge ! La magie de Noël commence à recouvrir nos villes, nos maisons mais aussi nos souvenirs et notre esprit ! Nous gardons tous en mémoire des souvenirs de Noël de notre enfance. Mais souvenons-nous de tous les cadeaux que nous avons reçus depuis que nous en sommes en âge de nous en rappeler ? Catherine Thomas-Antérion, neurologue et docteur en neuropsychologie et membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires a décidé de nous éclairer sur cette classification temporelle des souvenirs.







La mémoire biographique organise ses souvenirs autour d’indices temporels, spatiaux et émotionnels qui, réactivés, permettront parfois la reconstruction d’un souvenir unique. Il en va ainsi de Noël, tous les grands repas familiaux et les cérémonies d’ouverture des paquets, le soir du réveillon ou le matin de Noël deviennent le plus souvent une sémantique personnelle.



Parfois, on distingue et on accède de nouveau à un épisode précis à cette période de l’année. Combien de films comiques ont bâti leur succès le jour d‘un Noël catastrophe entre les convives qui reste à jamais gravé et fait perdre à certain, le goût des fêtes !



Le répertoire de la mémoire biographique est composé de thèmes (vacances, travail, réunion de famille) et de périodes (les fêtes de fin d’année). La mémoire collective est une façon parfois de dater les périodes de nos souvenirs personnels en les rapprochant d’évènements de la vie publique (se marier à la même période qu’une célébrité, emménager ou entrer dans un nouvel emploi lors d’une élection présidentielle).



L’indice le plus général est celui des décennies, les années 60, 70,…, 2000. Tout en étant individualisée, notre mémoire personnelle utilise des indices fournis par la mémoire collective, pour se consolider.



En neurologie, des tests ont été développés pour évaluer le souvenir de personnes célèbres ou d’évènements publics que peuvent avoir des malades rencontrant des difficultés de récupération de la mémoire rétrograde, et ce parfois sur plusieurs décennies.

Chaque décennie a ses souvenirs de cadeaux Noël nous donne l’occasion de réaliser combien les objets de consommation qui arrivent sous le sapin sont datés et sont en quelque sorte des indices pour dater nos souvenirs. Certains jouets ont une vitalité exceptionnelle comme le jeu de Monopoly dont l’objectif est de ruiner ses adversaires qui perdure et se renouvelle depuis les années 30.



Il faut être né à partir des années 60 (cela peut représenter trois générations d’une famille) pour jouer à la poupée Barbie. Commercialisée en 1959, elle plaît moins que dans les années 90 mais elle se réinvente toujours ! La poupée la plus vendue est blonde mais dès 1967, elle a connu la diversité et dès les années 1980 toutes les ethnies ont été fabriquées.



Depuis le début, elle exerce tous les métiers : danseuse ou doctoresse ! En 2015, un spot publicitaire montre pour la première fois, un petit garçon jouant avec une Barbie.



Enfin, les pièces Lego contemporaines de Barbie continuent leur succès planétaire et sont depuis 2018 fabriquées en plastique végétal (canne à sucre) en gardant le même pouvoir d’amusement et de créativité.



Combien de disques vinyle, de CD, de cassettes ont été déposés dans les souliers de Noël, aujourd’hui remplacés par un abonnement à une plateforme de streaming musique (diffusion en flux continu de musique) ? Et combien de mange-disques, platines tourne-disque, lecteurs de CD, baladeurs et de téléphones les ont accompagnés ?



Certains n’ont jamais connu le mange-disque ou le tac tac et sont perplexes de savoir ce que sont ces choses-là ! D’autres sont trop âgés pour avoir reçu bébé chéri de la maison Corolle ou des Pokémon, ou encore les ingénieuses Polly Pocket, les pieds collés et les cheveux colorés qui tiennent dans la poche avec leurs boites et accessoires roses et violets pour l’essentiel !



Petit Quiz pour tester ses connaissances cadeaux



Quel cadeau a été offert en 1950, 1960, etc. ?



Et qui d’entre vous a reçu quoi pour Noël ?



● Un appareil photographique numérique

● Une platine tourne-disque

● Un appareil photo Polaroïd

● Sophie la girafe

● Le disque vinyle des Poppies

● Un jeu Le Cluedo

● Une montre connectée

● Bébé chéri

● Un radio à transistor

● Un baladeur

● Une Polly Pocket

● Une figurine Pokémon

● Un mange-disque

● La Game boy 1ère génération

● Des chocolats



Réponses :



1950 = Un jeu Le Cluedo ; un radio à transistor –

1960 = Sophie la girafe ; un mange-disque –

1970 = Le disque vinyle des Poppies ; un appareil photo Polaroïd –

1980 = Bébé chéri ; un baladeur –

1990 Une Polly Pocket ; la Game boy 1ère génération –

2000 = Une figurine Pokémon ; un appareil photographique numérique –

2010 = Une montre connectée –

2021 Une platine tourne-disque vintage (le modèle initial étant commercialisé dans les années 70) ;



Quant aux chocolats… ça marche à tous les coups !

Article publié le 14/12/2022 à 01:00 | Lu 193 fois