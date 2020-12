Article publié le 04/12/2020 à 01:00 | Lu 120 fois MyHeritage : un kit ADN à 45 euros pour tout savoir de vos origines...





Savez-vous d’où vient votre famille dans le monde ? Les lieux que vos ancêtres considéraient comme leur maison sont encodés dans votre ADN. Les groupes ethniques proviennent historiquement des mêmes régions géographiques et d’un pool de gènes locaux.

Impressionnante de précision, la base ADN de MyHeritage comprend en effet plus de 2.100 régions géographiques dont plus de 200 Françaises… De quoi trouver de nouveaux parents dans le monde entier.



Pour tous ceux qui sont curieux de découvrir leurs origines ethniques, ce kit est le cadeau parfait. Il est facile à faire : un simple prélèvement de joue qui ne prend que 2 minutes. La promotion à durée limitée de MyHeritage pour les fêtes propose jusqu’à 43% de réduction.



Pour une durée limitée seulement, vous pouvez ains acheter le kit MyHeritage DNA pour seulement 45 euros au lieu de 79 euros.



Le kit ADN MyHeritage comprend :

• L’estimation des origines ethniques (42 origines ethniques prises en charge)

• Les correspondances ADN

• La découverte et la connexion avec de nouveaux parents

• L’utilisation des outils avancés pour la généalogie génétique

• L’exploration des liens de parenté exacts

• Le rapport complet des origines

• Le tout est disponible en 42 langues



