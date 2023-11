Morbihan : une nouvelle résidence services seniors à Arzon C’est pour bientôt. En effet, le chantier de la future résidence services seniors Espace et Vie d’Arzon dans le Morbihan sera livré début 2024. Les premiers locataires seront accueillis à partir du 8 janvier 2024 dans cette nouvelle adresse qui offre 87 appartements du T1 au T3, tous bénéficiant d’un espace extérieur privatif (balcon, terrasse, loggia).







Depuis près de vingt ans, les résidences services pour les seniors ont le vent en poupe et de nombreuses entreprises se sont lancées sur ce marché en pleine expansion. Parmi elles, le groupe Espace & Vie créé il y a plus de dix ans.



Situé au cœur du centre-ville d’Arzon -7 allée Er Votenn Vras- cette nouvelle résidence accueillera des seniors autonomes ou semi-autonomes, seuls ou en couple, à partir de janvier prochain.



Ces ainés seront locataires d’un appartement privatif dans lequel ils vivront de façon totalement indépendante. De l’aménagement de leur appartement en passant par le choix de leur emploi du temps, les seniors y vivent à leur rythme tout en conservant leurs habitudes de vie. C’est le principe même de ce type de structure.



Autre point important : il est possible de venir avec votre animal de compagnie. Ce type d’hébergement pour seniors vise à apporter un véritable confort de vie pour les résidents mais aussi pour leur famille.



Dans la pratique, cette résidence est entièrement intégrée au quartier et participe à la vie locale. Au quotidien, c’est l’assurance de continuer à mener une vie active au contact des jeunes générations.



La sécurité (et non un sentiment de sécurité) est un élément-clé pour les personnes âgées qui choisissent de vivre en résidence seniors. Cette dernière disposera donc d’une équipe de professionnels de l’accompagnement, présents et disponibles 24h/24 et 7j/7.



En fonction de leurs envies et de leurs besoins, les résidents pourront solliciter un certain nombre de services pour faciliter leur quotidien : service de restauration, blanchisserie, aide à la personne, aide à la mobilité, coordination paramédicale...



Les résidents qui le souhaitent pourront également profiter des nombreux services à leur disposition pour faciliter leur quotidien : restauration préparée sur place, blanchisserie, aide à la mobilité véhiculée…



A noter qu’il est possible de venir visiter la résidence lors d’un rendez-vous personnalisé. Pour plus de flexibilité, la résidence Espace et Vie proposera aux seniors de tester la vie en résidence seniors avec le séjour Tempo-Repos, à partir de 78 € par jour (tarif applicable au 1er juillet 2022 pour 1 personne en T1 dans la limite de 3 mois).



Lors du séjour Tempo-Repos, les locataires peuvent ainsi découvrir un nouveau style de vie ; grâce à cette formule « simple et sans surprise », ils peuvent bénéficier d’un appartement meublé totalement équipé et profiter de nombreux services : restauration en pension complète, entretien et livraison du linge, animations quotidiennes, entretien de l’appartement…



Ce séjour est éligible au crédit d’impôt pour les publics fragiles (APA, PCH, perte d’autonomie temporaire…).



Informations pratiques

Résidence Seniors Espace et Vie

7 allée Er Votenn Vras,

56640 Arzon

Tél : 02 97 62 95 00

Article publié le 07/11/2023 à 01:00 | Lu 319 fois



Dans la même rubrique < > La bail-viager : le "comment du pourquoi" avec Dominique Charrier de Viager Ethique Quelles protections pour les propriétaires victimes de squatteurs ou de loyers impayés ?