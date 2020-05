Mon cahier pour fabriquer mes produits ménagers naturels (livre)

En ces temps difficiles, on se concentre sur l’essentiel. Les gens restent plus chez eux, font attention à ne pas trop dépenser tout en essayant, autant que faire se peut, de protéger la nature. Voici donc un petit ouvrage de 64 pages qui s’inscrit parfaitement dans cet esprit.



En effet, l’auteur, Moune, maman de deux petites filles, a commencé à fabriquer ses produits de santé, de beauté et ménagers le jour où elle a décidé de faire les courses le moins souvent possible. Depuis plus de dix ans, elle anime et organise des ateliers et des stages d’autonomie au sein d’une association.



Forte de cette expérience, elle a d’ores et déjà publié plusieurs ouvrages… Le dernier en date vous propose de nettoyer votre maison du sol au plafond avec des produits sains et naturels. En tout, 80 recettes constituées à partir de quelques ingrédients faciles à trouver et pas chers (bicarbonate de soude, argile, vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles…).



Grâce à ses conseils, vous pourrez fabriquer vous-même votre lessive, un détachant, du liquide vaisselle, un produit pour lave-vaisselle, un autre pour faire les vitres ou pour laver le sol, du désinfectant, de la crème à récurer, etc.



Résultat : des économies réalisées, une santé préservée et moins de pollution ! Sans oublier la satisfaction de « l’avoir fait vous-même ».