Mobisenior.fr : pour faciliter la conduite des ainés et rendre les routes plus sûres

L'Automobile Club Association, fortement engagée en faveur d'une mobilité sûre et durable pour tous vient de dévoiler le site Internet mobisenior.fr qui propose un véritable accompagnement pour permettre aux seniors de préserver leur mobilité, le plus longtemps possible en toute sécurité.





Or, pour ces ainés, conduite rime souvent avec autonomie et liberté d’action. Notamment en province et à la campagne où les transports en commun sont moins développés que dans les grandes villes.



Mais dans ce contexte démographique sans précédent, une question revient régulièrement sur le devant de la scène : les seniors doivent-ils être contrôlés pour vérifier leur aptitude à la conduire ? Sont-ils responsables de plus d’accidents de la circulation que les autres conducteurs plus jeunes ? Les ainés sont-ils plus dangereux sur la route ?



Comment ? Avec une série d’outils gratuits et interactifs et une mine d'informations et de conseils pratiques qui s’annoncent « d'une diversité inédite pour aider les seniors et leurs proches à anticiper, évaluer et adapter leur mobilité ».



Ce site est soutenu par la Délégation à la Sécurité routière et élaboré en lien avec des partenaires de longue date, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), le Crédit Mutuel et Essilor, experts et engagés en faveur de la sécurité routière.



A noter la présence de questionnaires d'autoévaluation et de tests interactifs totalement anonymes pour tester ses fonctions cognitives, sa vision, son audition, ses connaissances, depuis chez soi, de manière ludique, avec des résultats en ligne immédiats.



Il est également possible de s'inscrire et de participer à des Ateliers de la mobilité, spécialement conçus pour les seniors, pour aller encore plus loin dans sa démarche de maintien d'une mobilité sûre et durable.



