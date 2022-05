Article publié le 12/05/2022 à 01:00 | Lu 100 fois Mobil'Ainés : dix ans déjà pour cette marche en rolateurs en binômes intergénérationnels





Le 4 mai dernier a eu lieu la 10ème édition de la Mobil’Aînés, une marche en rolateurs organisée en binômes intergénérationnels à Mérignac (Gironde). Une édition 2022 sous le soleil au thème décalé : « Sur les chapeaux de roues ». Pour l’occasion, les participants étaient tous déguisés de la tête aux pieds ! Avec un nouveau record d’inscriptions : 166 binômes et 42 établissements médico-sociaux.

Créée en 2016 par l’Association Prendre Soin du Lien, cette rencontre est une marche en binômes intergénérationnels qui encourage la mobilité des âgés dans l’espace public et l’utilisation d’aide à la marche comme le rolateur (déambulateur à roulettes).



Plus concrètement, il s’agit de faire évoluer le regard de la société sur la vieillesse ; et c’est ô combien nécessaire... Solidarité, bienveillance, écoute, humour et bonne humeur en sont les éléments constitutifs. Lors de cette « course », les aînés peuvent évoluer en duos, en plein cœur de ville, pour marquer les esprits et faire bouger les lignes.



Pour cette 10ème rencontre, deux petites filles, Rose 8 ans et Rosie 7 ans, accompagnées de Serge, 78 ans, ont donné le top départ de la marche. Pendant toute la durée de la manifestation, l’assistance a pu profiter d’un concert proposé par l’ensemble d’accordéons du Conservatoire de Mérignac, des accordéonistes âgés de 8 à 84 ans !



Une dizaine d’enfants de 6 et 7 ans du Centre Social Le Puzzle de Mérignac ont créé des chapeaux rigolos et les ont offerts aux personnes âgées « non chapeautées ». Quant au Centre Social d’Arlac, les enfants, les familles et les plus âgés ont également contribué à la réussite de cet après-midi en décorant les triporteurs d’« À Vélo sans Âge » qui ont fait la navette entre la Place Charles de Gaulle et la Maison des Associations.



Les gagnants du concours « Sur les chapeaux de roues » et du défilé « hors normes » sont « La Chêneraie » (Orpéa - Bordeaux Caudéran) et « Le Bois des Palombes » (Fondation Erick et Odette Bocke - Léognan) !



Ils ont reçu des mains de Rose et Rosie, les deux petites filles, une tablette pour personnes âgées à l’issue du défilé. Ce concours à destination des établissements médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine, prouve qu’à tout âge, il est possible d’être créatifs, de s’amuser et de pratiquer l’auto-dérision !









