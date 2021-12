Article publié le 10/12/2021 à 10:00 | Lu 167 fois Mayenne : Le Logis, une résidence service seniors au sein d'un espace intergénérationnel





L'habitat intergénérationnel se développe en France, répondant à de nombreuses problématiques liées au grand âge. Faire se rencontrer des personnes de générations différentes vise à recréer du lien social, à sortir des ainés de l'isolement ou encore, à favoriser la transmission des plus âgés vers les plus jeunes. Pour répondre à ces enjeux, la nouvelle résidence Le Logis prendra place au sein de l’Espace intergénérationnel Saint-Julien en avril 2022 à Laval (Mayenne).

Le Logis s’annonce comme « une résidence de services seniors unique en son genre ». Elle vise à permettre aux personnes âgées de vivre chez elles, dans un environnement sécurisé où la bienveillance et la convivialité permettent une vie paisible et agréable.



En tout, 68 logements T2 ou T3 (tout équipé) sont disponibles pour une ou deux personnes, au cœur de Laval, en Mayenne. Cet espace de vie, au sein de l’Espace Saint-Julien, se veut innovant. Les personnes âgées doivent se sentir « comme à la maison ».



Il s’agit d’une sorte de village où la rencontre permet à chacun de trouver sa place, de donner autant que de recevoir. Un lieu accueillant et source d’interactions avec les autres générations, selon les souhaits, les goûts et les envies de chacun.



L'Espace intergénérationnel Saint-Julien prendra place dans l'ancien hôpital de Laval, au cœur de la ville. Comme toujours, des espaces communs regroupent les résidents : un restaurant, une bibliothèque, un salon, un oratoire, une salle de jeu, un salon de coiffure, un coin café, un grand jardin, un potager… Par ailleurs, une chapelle offre aux résidents qui le souhaitent, la possibilité de nourrir leur vie de foi et de participer à des offices religieux animés par la paroisse.



Au sein du restaurant, le chef proposera sur demande et en accord avec les besoins de chacun, des repas le midi et le soir. Le soir, les repas pourront être à emporter. Des menus personnalisés seront proposés, soit en fonction du régime de chacun, soit pour des événements particuliers (anniversaires, fête de famille…).



Pour l’heure, l’Espace Saint-Julien est prêt à accueillir dès le printemps 2022 les locataires au sein du pôle Le Logis. Mais, à terme, l’espace comprendra 7 pôles d’activité visant à changer le regard de la société sur la vulnérabilité et permettre à chacun de trouver sa place. L’objectif est que chacun se sente utile, quelles que soient son histoire, ses compétences ou ses fragilités.



L’intérêt d’un tel lieu, qui mêle au même endroit plusieurs générations, est de faciliter les rencontres et ainsi améliorer la vie sociale et favoriser la solidarité. En plus du Logis, l’Espace Saint-Julien c’est aussi « La Coloc », la résidence étudiante ; l’Internat destiné à 60 collégiens et lycéens ; la Cabane, accueil périscolaire, le Nid, micro-crèche et la Cale, café solidaire. Sans compter la Maison de Santé réservée aux soins.



Mêlant toutes catégories d'âges et d'activités, ce projet intergénérationnel, qui se veut « unique en son genre » et porté par des bénévoles, lance les inscriptions aux seniors qui souhaitent vivre dans un cadre de vie différent, tant au niveau de l'architecture que de l'accompagnement humain, où se côtoieront, à terme, toutes les générations.









