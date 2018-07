Article publié le 27/07/2018 à 04:04 | Lu 230 fois Maroc : une petite halte "spa" à la Mamounia de Marrakech pour une expérience unique Et si vous profitiez de votre séjour au Maroc pour vous offrir une petite séance de spa dans l’un des plus beaux hôtels du monde : la fameuse Mamounia, établissement de grand luxe situé au cœur de la vieille ville de Marrakech, face à l’Atlas. Une expérience totalement unique dans un lieu mythique.

De nombreux seniors sont amateurs du Maroc et de Marrakech. Soit, ils s’y installent de manière quasi-permanente pour y vivre leur retraite au soleil avec un cout de la vie nettement plus attractif qu’en France, soit ils y passent des vacances en famille ou en amoureux.



Naturellement, la Mamounia n’est pas un hôtel accessible à toutes les bourses, mais en revanche, son spa reste dans le domaine du raisonnable, compte-tenu du caractère unique du lieu. De fait, ce cinq étoiles ouvert en 1925 fait partie des cent meilleurs hôtels au monde selon le récent classement Travel + Leisure qui lui a donné une note de 95,22 sur cent ! Le classant ainsi au 60ème rang mondial des hôtels haut de gamme !

Cet établissement est tout simplement féérique, unique et mythique. Tous les grands de ce monde y ont séjourné et de nombreux films y ont été tourné : Le général de Gaulle, Edith Piaf, Ray Charles, Elton John, Orson Wells, Charlie Chaplin, Ronald Reagan, etc. La liste des célébrités est longue, très longue. Quant aux films, Hitchcock y tournera quelques scènes de L’homme qui en savait trop. Mais bien d’autres réalisateurs y ont aussi posé leur caméra.



La Mamounia est un hôtel pratiquement centenaire. Entièrement rénové il y a quelques années, sa décoration hispano-mauresque, ses splendides jardins et ses quatre restaurants (l’hôtel possède son propre potager !) accueillent chaque année des centaines de riches clients et d’hommes d’affaires. Mais il faut savoir que l’hôtel dispose également d’un spa accessible à tous qui vous permettra de vivre une expérience unique dans un lieu totalement mythique.

Hammam, sauna, ghassoul, argan... autant de termes qui font rêver, qui vous emmènent dans une expérience follement sensorielle ! Le Spa de La Mamounia incarne ce voyage, mieux, il vous y invite !

Suivez l’escalier Bleu Majorelle, laissez-vous guider par l’éclairage orientaliste entre lanternes et halos… Onirique ! Un vaste espace dédié au bien-être, entre massages, soins du corps, salon de coiffure... sans oublier la piscine intérieure, légendaire, pour se détendre dans une eau à 28°c.



Depuis la nuit des temps, les rituels du corps font partie de la culture marocaine. Ghassoul issu du sol de la vallée du Moulouya, huile d’argan, safran, savon noir... Les femmes cultivent cet art de prendre soin de leur corps à partir de produits 100% naturels et locaux. Nourrir, soigner, hydrater et détendre. À chaque besoin, un rituel transmis de génération en génération.



Tradition et savoir-faire dont s'inspire le Spa de La Mamounia qui vous permettra de vivre une expérience inoubliable dans un lieu chargé d’histoire.