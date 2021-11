Article publié le 22/11/2021 à 01:00 | Lu 68 fois Marie-Sabine Roger : lauréate du Prix Paroles de Patients 2021





Célébrer cette année la parole des patients ou de leurs proches sur le thème de l’équilibre s’imposait pour cette 12e édition du Prix Paroles de Patients : pour cette édition 2021, Marie-Sabine Roger remporte le Prix du livre avec Dernière visite à ma mère (édition L’Iconoclaste).

Dans cet ouvrage, Marie-Sabine Roger nous livre son regard et ses mots sur une expérience universelle : l’accompagnement d’un être cher –en l’occurrence sa mère– en fin de vie.



Un témoignage bouleversant sur les conditions de vie des personnes âgées en maison de retraite (manque de temps, de moyens, de personnels …) et la culpabilité de l’aidant (elle) de ne pouvoir faire

autrement.



Pourtant, au final, personne n’est à blâmer ! Le personnel s’avère adorable et impliqué ; il s’agit simplement de la triste réalité d’un système qui ne fonctionne pas… Dans ce contexte, comment faire pour que la fin de vie vaille la peine d’être vécue ?



« Il faut que la société s’interroge sur les conditions d’accueil qu’elle souhaite offrir aux personnes âgées, en fin de vie », suggère l’écrivain. Et puis, il y a ce travail de deuil. Un deuil progressif de deux ans, qui commence au moment précis où sa mère entre en établissement, où Marie-Sabine Roger entame sa prise de notes, sans savoir encore ce qu’elle en fera…



« C’est la première fois que j’écris sur moi, confie-t-elle, même adolescente je ne tenais pas de journaux intimes. C’est une expérience très particulière de se mettre à nu, et je suis touchée que mon livre ait parlé à ce jury qui connaît si bien l’univers de la maladie. »









