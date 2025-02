Manque de vitamine C : 8 signes qui ne trompent pas ! Par Noémie Jobard On le sait, la vitamine C -ou acide ascorbique- est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Antioxydant puissant, elle contribue notamment au fonctionnement normal des défenses immunitaires, la cicatrisation des plaies et participe à la formation du collagène. Mais elle est un cofacteur important dans de nombreux processus de l’organisme. Par Noémie Jobard de Sunday Natural. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 24 Février 2025

Cependant, beaucoup de personnes peuvent souffrir d’un apport insuffisant sans en avoir conscience, surtout parmi les groupes à risque : personnes âgées, femmes enceintes ou allaitantes, individus dénutris ou atteints de maladies inflammatoires chroniques ou encore les fumeurs.



La carence en vitamine C peut varier d’une insuffisance modérée à des cas graves, on parle notamment du fameux scorbut (notamment celui des marins).



Autrefois répandue, c’est une maladie qui reste rare mais qui peut refaire surface même en France dans des situations de carence prolongée. En Allemagne, environ 30% des femmes et un tiers des hommes ne consomment pas suffisamment de vitamine C. En France, la situation est similaire, avec une prévalence chez les personnes économiquement défavorisées ou âgées. C’est beaucoup.



Dans ce contexte, l’entreprise Sunday Natural, spécialisée dans les compléments alimentaires, vous donne 8 signes visibles d’une carence en vitamine C





Fatigue persistante



Une fatigue persistante peut être associée à un apport insuffisant en vitamine C. Des recherches montrent que cette vitamine joue un rôle dans le métabolisme énergétique et la protection contre les radicaux libres.





Affaiblissement du système immunitaire



Les personnes carencées tombent plus facilement malades. Un apport insuffisant en vitamine C pourrait influencer la capacité de l’organisme à répondre aux infections.





Saignements des gencives et du nez



En cas de carence, les vaisseaux sanguins deviennent fragiles, provoquant des saignements spontanés. Ces symptômes sont souvent aggravés par le tabagisme.





Retard de cicatrisation



La vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène, nécessaire à la réparation des tissus. Sans un apport suffisant, les blessures cicatrisent lentement.





Peau sèche et rugueuse



Une peau moins élastique, rugueuse ou squameuse peut être un signe d’insuffisance en collagène, directement lié à un déficit en vitamine C.





Apparition d’ecchymoses



Une fragilité accrue des capillaires peut causer des bleus spontanés, même en l’absence de traumatisme.



Perte de poids et d’appétit

La carence réduit l’appétit, ce qui aggrave la fatigue et peut entraîner une perte de poids significative.





Irritabilité et troubles de l’humeur



Des recherches suggèrent que la vitamine C contribue à la synthèse de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, jouant un rôle dans l’humeur.

Comment prévenir et corriger une carence en vitamine C ? Une analyse sanguine peut détecter une carence en vitamine C, avec un niveau critique inférieur à 11 µmol/L. Selon l’ANSES, les apports nutritionnels conseillés (ANC) pour un adulte sont de 110 mg par jour, ce qui correspond aux besoins essentiels pour éviter les symptômes de carence.



Des études montrent que des doses beaucoup plus élevées pourraient être utiles que ce soit en prévention ou comme pour des objectifs spécifiques, comme dans le cadre du soutien des fonctions immunitaires ou l’absorption du fer. Toutefois, ces dosages doivent être définis par un ou une professionnelle de santé.



Comme la vitamine C est hydrosoluble et ne se stocke pas dans le corps, elle est rapidement métabolisée et éliminée par les urines. Ainsi une alimentation quotidienne riche en fruits et légumes est essentielle pour couvrir les besoins. Si nécessaire, et dans le cadre de la prévention des carences sur avis médical, la supplémentation peut alors compléter l’apport en cette vitamine.





Quelques conseils



Les fruits et légumes frais sont les principales sources de vitamine C. Pour en préserver au maximum la teneur, il est préférable de les consommer crus ou d’opter pour des méthodes de cuisson douces, car une exposition prolongée à une forte chaleur peut réduire sa teneur.







La rédaction vous conseille < > Les "super-ager" : un modèle de longévité et de vitalité par Thomas Schulz Forum des Seniors Bretagne : comment préserver sa vue en mangeant mieux par le Dr Patrick Hervé