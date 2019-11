Article publié le 15/11/2019 à 01:00 | Lu 59 fois Mamie-nounou: un bon complément de retraite en gardant des enfants Déjà 12 ans que Family Sphere, spécialiste de la garde d’enfants à domicile, a lancé le concept des mamies nounous en recrutant des femmes seniors de plus de 50 ans. En activité, pré-retraitées ou retraitées, leur profil suscite un véritable engouement.

« En 2011, les femmes âgées de plus de 50 ans représentaient 10% de nos salariés. En 2019, elles représentent 20%. Après une forte croissance, la part des mamies-nounous parmi nos professionnels de garde à domicile est stable » souligne Mina Zanat, directrice générale du Groupe Family Sphere, organisme agréé par l’Etat.



Et la spécialiste de poursuivre : « tout laisse à penser que la réforme des retraites en cours va déclencher une nouvelle vague de candidatures de ce profil de nounous. Mais si le complément de revenu est l’une des raisons qui pousse les seniors à postuler il n’est pas le seul ! Parents, enfants et nounous y trouvent d’autres intérêts. »



Sorties d’école, mercredis ou vacances scolaires n’ont aucun secret pour elles qui ont déjà connu cela avec leurs propres enfants et savent comment réagir à toutes les situations. Dans un domaine comme la garde d’enfants, les mamies-nounous sont particulièrement appréciées : non seulement elles possèdent de l’expérience, mais ont souvent elles-mêmes été mères de famille.



Faire appel à ces femmes, c’est aussi créer une sorte de lien quasi-familial avec une « nouvelle » grand-mère. Naturellement, il ne s’agit pas de remplacer les véritables grands-parents, mais elle peut pallier leur éloignement ou leur manque de disponibilité (les papis et mamies modernes aiment également conserver une part de liberté). Par ailleurs, ces mamies-nounous sont généralement plus disponibles que des étudiants en soirée si les parents veulent sortir le week-end.



Pour les mamies-nounous, il s’agit d’un véritable complément de revenu. A temps plein ou en périscolaire, cette activité permet de dégager un complément de retraite. Bon à savoir, ce secteur de la garde d’enfants à domicile est un secteur qui embauche et la demande de nounous est souvent plus forte que l’offre.











