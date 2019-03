Article publié le 18/03/2019 à 01:00 | Lu 200 fois Mamie dans les orties : le premier podcast consacré aux grands-mères On connait tous l’expression « Faut pas pousser mamie dans les orties ». Depuis ce mois de mars 2019, c’est également devenu le tout premier podcast ludique dédié à nos grands-mères. Pour se nourrir d'histoires créatives et audacieuses dans l'Histoire !





Comme le rappelle l’encyclopédie en ligne Wikipédia, le podcasting est un « moyen de diffuser des fichiers (audio, vidéo ou autres) sur Internet qui sont appelés podcasts. In fine, cela permet aux internautes d’écouter immédiate ou le téléchargement d'émissions audio ou vidéo, à destination par exemple de baladeurs numériques en vue d'une écoute ultérieure.



Ceci étant, voici donc Mamie dans les orties qui s’annonce comme étant le premier podcast consacré à nos grands-mères. Ce dernier vient d’être lancé ce mois et a été imaginé par deux jeunes femmes, Héloïse Pierre et Marion de Bouärd. Une cinquantaine d’années à elles deux.



L’idée étant de sensibiliser aux parcours de femmes dans la seconde moitié du 20ème siècle, de connaître l'évolution des droits des femmes qui a transformé la vie de nos grands-mères et de mieux comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va.



Il s’agit également d’écouter les premières femmes à avoir eu le droit de vote, mais aussi celui de divorcer, d'avorter et ne pas oublier les acquis sociaux si récents et fondamentaux de l'Histoire, les parents et enfants s'appropriant quant à eux, les enjeux de demain.



In fine, Mamie dans les orties vise à donner la parole aux grands-mères inspirantes, sous un nouveau format pour parler d'égalité en mettant en lumière les avancées, parfois fragiles (surtout de nos jours) pour les femmes. Ce podcast original et transgénérationnel est disponible sur Itunes, Soundcloud et autres plateformes. Un nouvel épisode est mis en ligne toutes les 3 semaines.



