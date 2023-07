"Maintain Your Brain" : une étude visant à réduire les risques de développer Alzheimer en Australie L'étude australienne "Maintain Your Brain" vise à prévenir le déclin cognitif et la maladie d’Alzheimer en ciblant des facteurs de risques modifiables, en particulier l'inactivité physique, l'inactivité cognitive, la dépression, le surpoids et l'obésité, et les mauvaises habitudes alimentaires.











Toutes les activités et évaluations sont menées sur la plateforme de santé en ligne "Maintain Your Brain", accessible depuis un ordinateur avec accès à Internet. L’étude se déroule sur trois ans.



Il ressort de cette étude que la plupart des facteurs de risque de maladie neuro-dégénérative, tels que le diabète, l'obésité, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle et le tabagisme, sont associés à une participation réduite.



Il est donc nécessaire de sensibiliser davantage la population aux facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer et de mieux comprendre les obstacles à la participation des groupes à risque pour que les interventions en ligne soient conçues de manière optimale et favorisent une participation maximale.



Source Jusqu'à quatre modules d'intervention (activité physique, nutrition, entraînement cérébral et relaxation) sont proposés en fonction des profils de risques individuels.Toutes les activités et évaluations sont menées sur la plateforme de santé en ligne "Maintain Your Brain", accessible depuis un ordinateur avec accès à Internet. L’étude se déroule sur trois ans.Il ressort de cette étude que la plupart des facteurs de risque de maladie neuro-dégénérative, tels que le diabète, l'obésité, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle et le tabagisme, sont associés à une participation réduite.Il est donc nécessaire de sensibiliser davantage la population aux facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer et de mieux comprendre les obstacles à la participation des groupes à risque pour que les interventions en ligne soient conçues de manière optimale et favorisent une participation maximale.

Article publié le 25/07/2023 à 01:00 | Lu 1020 fois



Dans la même rubrique < > Santé de la prostate et fonction sexuelle : Comment répondre efficacement aux préoccupations des hommes d’un certain âge ? Arthrose du pouce : la maladie du temps perdu